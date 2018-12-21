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Пятница, 21.12.2018
Веселый календарь ирландских фермеров 2019 года (Фото)
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Веселый календарь ирландских фермеров 2019 года (Фото)

Что вы себе представляете, когда слышите слово ферма? Наверное, бескрайние поля, резвящихся лошадок, курочек гуляющих по двору со своим выводком, коров, мирно стоящих в стойле и, конечно, поросят с козами. Да, это была бы идеальная ферма и мы надеемся, что где-то такие действительно существуют. По крайней мере, глядя на «Календарь ирландских фермеров» складывается именно такое впечатление. Люди живут в гармонии с природой, они довольны своей работой и не лишены юмора.
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