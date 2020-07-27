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"Сладкие речи": какой мужской голос сражает наповал всех женщин

"Сладкие речи": какой мужской голос сражает наповал всех женщин
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com
Женщины любят ушами, это всем известный факт. Однако, ученые выяснили, что не всякий мужской голос воспринимает женское ухо, как привлекательный.

Мужской голос, в том числе его тембр, интонация и характерный окрас имеют невероятное влияние и удивительные эффекты на восприятие другими людьми, в особенности женщинами. Ученые проведи множество исследований, чтобы понять какой именно мужской голос наиболее приятен уху женщины.

"Бархатный" баритон

Дэвид Фейнберг , профессор из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США, в ходе исследования мужских голосов на предмет того, какому тембру больше всего доверяют женщины, узнал, что его предположения оказались ложными. Он был уверен, что мужчины с высоким уровнем тестостерона часто имеют низкие голоса и именно этот природный аспект по звуку инстинктивно считывается каждой женщиной. Однако на деле оказалось немного иначе и не все женщины готовы доверять мужчине с очень низким голосом.

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В ходе изучения полученных данных Фейнберг выяснил, что обладатели мужского баса действительно воспринимаются солидным и уверенными в себе людьми, однако больше 50% опрошенных заявили, что не желали бы, чтобы их муж имел голос такого типа. При этом низкий мужской "бархатный" баритон респондентки определили, как самый располагающий и доверительным голос, который почти всем женщинам, принимавшие участие в тестировании профессора Фейнберга, показался очень сексуальным.

Мужской тенор и альт большинство дам в возрастном диапазоне от 35 до 45 лет воспринимают, как "молодежные" голоса, и они несут в себе позитив и энергию. Однако доверять зрелым людям с такими тембральным голосовым окрасом, ни одна из опрошенных в этой категории женщин, не стала бы. Но вот при поиске новых сексуальных приключений и непродолжительных связей, 40% женщин из этой категории заявили, что обязательно обратили бы внимание именно на обладателей таких "молодежных" голосов.

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Максимально низкий голос

В 2010 году психологи из Колледжа Олбрайт, Пенсильвания, США, тоже проводили ряд исследований влияния мужских голосов на женщин. На многочисленных примерах они доказали, что мужчины для привлечения внимания лиц противоположного пола часто подсознательно меняют тембр голоса. В частности было много раз отмечено, что в компании незнакомой красивой дамы одинокие кавалеры максимально понижают свои голоса для привлечения ее внимания.

Американские психологи предполагают, что подобные ухищрения наличествует у людей от природы. Известно, что самцы некоторых животных посредством низкого голоса не только демонстрируют соперникам свою физическую силу, но и пытаются "застолбить" за собой выгодную территорию, привлечь для спаривания самку. Поэтому мир дикой природы наполнен множествами голосов, а человек интуитивно использует лишь несколько тембров, которые остались в его генетической памяти.

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Монотонный мужской голос

Какой мужской голос больше всего нравится женщинам, выясняли и исследователи на психологических факультетах Университета Калифорнии и Пенсильванского университета, США. К их удивлению, почти все дамы, участвовавшие в серии экспериментов, самым возбуждающим выбрали монотонный мужской голос. Не занудный, а именно монотонный, без переходов на высокие тона и излишнюю выразительность.

Американские психологи определили, что такой голос воспринимается опасным для мужчин и очень сексуальным для женщин. В нем подсознательно чувствуется независимость, власть и сила. Обладатель такого голоса словно демонстрирует, что он контролирует ситуацию. Он мужествен и не боится опасностей, поэтому на мужчин подобный тембр оказывает удручающее воздействие.

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За спокойствием кроется сила и уверенность в победе в потенциальном конфликте. Поэтому дамы воспринимают такого кавалера, как умного лидера и надежного защитника, с которым ощущаешь себя, как "за каменной стеной". А это важно для завоевания женского сердца.

Напомним, есть 5 типов мужчин, которые точно никогда не женятся. Нет смысла даже тратить на них своё время, силы и нервы. 

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Мужчины, Женщина, Слух, Голос.

Автор:

Телеграф
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