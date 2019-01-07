Стало известно, кому категорически нельзя есть свеклу

Новости шоу бизнеса: Несмотря на пользу свеклы для здоровья, существует ряд ограничений для ее употребления.

Чего бы такого съесть, вкусного и полезного? Какой бы продукт купить, чтобы он содержал побольше нужных нашему организму веществ?

Когда мы задаем себе эти вопросы, то, как правило, обращаем внимание на всяческие экзотические продукты, которые привозят с других частей света.

Но пора вспомнить, что у нас под боком растут растения, которые по праву можно назвать кладезем нужных нам веществ, и употребление которых в пищу принесет нашему организму огромную пользу. Поговорим о таком обычном для нас продукте, вкусной и полезной свекле.

Немного свекольной истории

Выращивать свеклу в качестве сельскохозяйственной культуры стали в I-IIтысячелетии до н. э. в Средиземноморье. Хотя корнеплодные сорта свеклы упоминаются в письменных источниках еще раньше, в IVвеке до н. э. В X-XIвеках свекла получает распространение в Киевской Руси, а в XIII-XIVстолетиях - в Западной Европе. Изначально в пищу употребляли в основном листья этого растения. Сейчас же мы чаще едим корнеплоды свеклы. Любимые нами блюда, борщ, свекольник, винегрет и сельдь под шубой просто невозможно приготовить без этого вкусного и полезного корнеплода.

Чем ценна свекла?

Свекла - продукт, содержащий много полезных и нужных нашему организму веществ.

Витамины

В этом растении находится много разнообразных витаминов, в дозах, которые вполне соответствуют потребностям нашего организма. Обнаружены:

Витамин А - Витамин С - Витамин В1 - Витамин Е - Фолиевая кислота (В9) - Витамин РР - Витамин U - Минеральные вещества

В составе свеклы обнаружены такие ценные для нас вещества как:

калий - магний - йод - натрий - цинк - медь - марганец - кобальт - фосфор - фтор - кальций - железо - рубидий - цезий

Кроме того в состав свеклы входит много клетчатки, пектинов и органических кислот. Все это делает это растение ценным продуктом, обладающим целебными свойствами.

Свекла целебная

В качестве лекарственного средства это растение использовали еще во времена древней Греции. Упоминание о ее полезных свойствах есть в трудах Гиппократа, Цицерона, Плутарха.

Употребление свеклы оказывает положительный эффект на многие органы и системы организма. Так она улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает содержание холестерина в крови. Свеклу также используют для понижения артериального давления.

В составе свеклы имеется достаточно много железа и меди. Это делает ее продуктом, способным повысить уровень гемоглобина крови. Соответственно употребление этого корнеплода рекомендуют при анемии.

Большое количество витаминов и минеральных солей в составе свеклы оказывают общеукрепляющее действие и стимулируют работу иммунной системы.

Свекла является источником антиоксидантов – это значит, что она препятствует чрезмерному окислению в организме. Вещества, входящие в состав буряка нормализуют жировой обмен.

В свекле обнаружено ценное органическое вещество – бетаин. Оно способствует образованию холина. А холин очень важен для нормальной работы печени, именно он препятствует жировому перерождению этого органа.

В буряке находится достаточно большое количество йода. А это значит, что употребляя в пищу этот продукт, мы предоставляет щитовидной железе нужное количество этого элемента. Соответственно, буряк способствует нормализации эндокринных процессов организма.

Клетчатка и пектины, входящие в состав этого растения, проходя по кишечнику, стимулируют его работу и адсорбируют токсины. Поэтому можно говорить об антиканцерогенных свойствах свеклы. Кроме того этот продуктулучшает пищеварение и способствует нормализации состава микрофлоры кишечника.

Корнеплод, приготовленный любым способом, оказывает слабительное действие, поэтому его рекомендуют чаще включать в рацион тем, кто склонен к запорам. Известны и мочегонные свойства этого корнеплода. Это означает, что его полезно есть тем, кто склонен к отекам.

В каком виде есть свеклу?

Чтобы "подзарядиться" полезными веществами, содержащимися в свекле, можно употреблять как корнеплоды, так и листья растения. Корнеплоды можно тушить, варить или есть сырыми. Листья растения добавляют в салаты и первые блюда. Используют также сок растения.

Свекла особенно ценна в период осень-весна, когда многие другие овощи и фрукты становятся менее доступными. К тому же во многих продуктах к весне резко уменьшается количество витаминов. Ценность же свеклы еще и в том, что она сохраняет все свои витамины практически на протяжении года.

Осторожно, противопоказания!

Любое лекарство в определенных случаях может нанести вред. И даже если вместо лекарства вы используете полезный продукт питания, иногда его употребление может быть нежелательно. У свеклы тоже есть противопоказания. Ограничить ее количество в меню или вообще исключить ее из рациона нужно:

Людям, страдающим болезнями почек и мочевого пузыря

Тем, у кого имеется гастрит с повышенной кислотностью

При обострении язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

Свекла – ценный во всех отношениях продукт, который несложно найти на прилавках магазинов. К тому же его легко готовить и вкусно есть. Ешьте свеклу и будьте здоровы!