Назван самый полезный для здоровья печени фрукт

Новости шоу бизнеса: Эксперты в области медицины говорят о том, что среди них самым полезным для данного органа является богатый пектином абрикос.

Наиболее положительное влияние на поддержание здоровья печени имеют фрукты красного и оранжевого цвета, утверждают врачи.

Кандидат медицинских наук, доктор Анатолий Печенка, говоря о сохранении нормального функционирования печени, советует включать в ежедневный рацион абрикосы. В составе этого фрукта много пектина, он очень полезен при интоксикации организма и способствует выведению токсинов из клеток. При этом людям с заболеваниями печени рекомендуют употреблять в пищу кисло-сладкие сорта абрикосов. Исключить данный фрукт из рациона советуют только пациентам с гепатитом, так как при этом заболевании каротин, находящийся в его составе, не усваивается.

Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде. Так, около 200 г абрикосового смузи принесут организму суточную дозу полезных витаминов и микроэлементов. При этом не стоит забывать, чрезмерное употребление абрикосов может привести к нарушениям функций кишечника, вызвав расстройства.