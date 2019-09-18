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Дефицит сна разрушает метаболизм: доказано и проверено

Дефицит сна разрушает метаболизм: доказано и проверено
23:36 Ср, 18 Сентябрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые доказали, что недостаток сна ухудшает жировой обмен почти сразу – в течение нескольких дней.

Если вы не достаточно спите в будни, а планируете "спасительный" сон в выходные – это не поможет. Много людей не имеют четкого режима сна, среди рабочей недели часто ложатся спать далеко за полночь, однако имеют надежду отоспаться на выходных. Группа ученых в ходе исследования установила, что достаточно нескольких дней неполноценного ночного сна, чтобы организм ощутил негативное влияние. В частности, ухудшение усвоения жиров и усиление чувства голода.

Эксперимент проводили со здоровыми молодыми мужчинами в течение десяти дней. До этого они в течение недели полноценно отдыхали дома, а потом спали не больше пяти часов в будни. Начиная с четвертого дня эксперимента на ужин участникам давали еду с высоким содержанием жиров.

Чтобы выяснить влияние недостатка сна на обмен веществ, участники сдавали образцы крови. Оказалось, что дефицит сна негативно влиял на липидный обмен после приема пищи. Нехватка сна приводила к более быстрому выведению липидов из крови после еды, что может провоцировать ожирение и избыточный вес.

Имитация рабочей недели завершилась "выходными", когда добровольцы могли спать десять часов для восстановления организма. Показатели жирового обмена были чуть лучше, но не восстановились до начального уровня.

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Исследование помогает понять, как организм справляется с усвоением жиров в стрессовых ситуациях – дефиците сна, резюмировали ученые. Результаты коррелируются с другим исследованием, которое объясняет, почему дефицит сна заставляет человека чаще потреблять нездоровую пищу, быстрые углеводы.

А выводы подтверждают многочисленные данные о том, что недостаток сна ухудшает состояние здоровья и негативно влияет на все системы организма.

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Все по теме:

Здоровье, Сон, Состояние здоровья, Метаболизм, Обмен веществ, Спать, Дефицит сна.
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