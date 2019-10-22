Скачать
Вторник, 22.10.2019
Подозревают в госизмене: заместителя Кубива задержали в "Борисполе"
Подозревают в госизмене: заместителя Кубива задержали в "Борисполе"
В Кремле согласились, что "нормандский формат" зашел в тупик
В Кремле согласились, что "нормандский формат" зашел в тупик
Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА
Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено

Правильное питание при артрите: опасные и вредные продукты

Правильное питание при артрите: опасные и вредные продукты
15:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Артрит – это заболевание суставов и околосуставных тканей с воспалительными нарушениями их функциональности.

Омега-3 жирные кислоты благотворно влияют на состояние суставов

Морская рыба и морепродукты помогают бороться с ревматоидным артритом.

Об этом говорится в новом исследовании в области ревматоидного артрита (РА), проведенное американскими специалистами.

Люди с РА, которые включали в свое меню рыбные блюда не менее 2-х раз в неделю, заметили уменьшение боли в суставах и снижение их отечности.

Специалисты исследовали меню добровольцев, больных ревматоидным артритом и пришли к выводу, что именно морская рыба и морепродукты, употребляемые отдельно, а не как ингредиент в салате или другом блюде, помогают при РА. Ревматоидный артрит – это заболевание, при котором наблюдается хронический воспалительный процесс в соединительной ткани суставов. Чаще всего болезнь поражает суставы коленей, кистей рук, лодыжек, голеностопы.

Содержащиеся в морской рыбе (тунце, лососе, сардине, сельди и др.) и моллюсках омега-3 жирные кислоты благотворно влияют на состояние суставов, уменьшая их отечность и снижая болезненность. Те пациенты с артритом, кто постоянно включал рыбу и морепродукты в меню, заметили что болезнь становится менее активной. Чем те участники исследования, которые редко ели рыбу или не ели ее вообще.

Таким образом, рыбные блюда, употребляемые не реже пары раз в неделю, помогают снизить проявление артрита и улучшить повседневную жизнь больных РА. В ходе исследования специалисты учитывали ряд факторов, которые влияют на результаты показателей здоровья людей с РА, это возраст, пол, масса тела, употребляемые лекарства, семейное положение, психологическое состояние и др.

Мечта всех девушек: эффективные упражнения для плоского живота

Результаты состояния здоровья оценивались по специальной шкале: оказалось, что при регулярном употреблении морской рыбы показатели улучшились на одну треть величины, что свидетельствует о ремиссии заболевания – то есть ослаблении симптомов болезни. Исследователи отмечают, что данные показатели клинически очень важны.

Медики рекомендуют употреблять рыбу вареной, запеченной или тушеной на пару, а не жареной: так в продукте сохраняется более высокий уровень омега-3 жирных кислот.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Артрит, Правильное питание, Советы медиков, Правильное питание при артрите.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября
02 Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день
03 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
05 Забавные фото Дженнифер Энистон, от которых невозможно удержать смех
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
Маркарова анонсировала дату рассмотрения Госбюджета-2020
Маркарова анонсировала рассмотрение Госбюджета-2020
&quot;Не спешите с выводами&quot;: Сивохо - о планах в СНБО
"Не спешите с выводами": Сивохо - о планах в СНБО
Майли Сайрус объяснила, почему хотела построить отношения с девушками
Майли Сайрус объяснила, почему хотела построить отношения с девушками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь