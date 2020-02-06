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Правильное питание при болезнях щитовидной железы

Правильное питание при болезнях щитовидной железы
12:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:5 самых полезных продуктов для щитовидной железы, употребление которых позволит уйти от многих проблем со здоровьем.

Много людей в мире страдают заболеванием щитовидной железы.

Если вовремя не начать лечение, болезнь начнет прогрессировать и может привести к фатальному исходу.

Щитовидная железа ответственна за выделение гормонов, которые контролируют огромное количество функций организма. Она играет важную роль в регулировании настроения, веса, фертильности и так далее. Таким образом, когда щитовидная железа не работает, может возникнуть ряд нежелательных побочных эффектов.

Чтобы сохранить ее здоровой, вы можете добавлять в свой рацион продукты, богатые на йод и антиоксиданты, что придаст щитовидной железе новых жизненных сил.

Щитовидная железа: самые полезные продукты:

Морская капуста Богата йодом, при помощи которого щитовидная железа должна нормально работать. Не переусердствуйте — одна порция салата из морской капусты в неделю достаточная доза.

Яйца Яйца богаты на йод и селен, помогающие регулировать гормоны щитовидной железы. Йогурт Молочные продукты также являются хорошим источником йода.

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Курица или говядина Мясо является хорошим источником цинка, другого ключевого питательного вещества для щитовидной железы.

Ягоды Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, защищают людей, у которых есть проблемы со щитовидной железой. Также людям, у которых есть явные проблемы со щитовидной железой, врачи рекомендуют принимать специальные йодосодержащие препараты. А также можно употреблять разные морепродукты.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Правильное питание, Заболевание, Щитовидка, Советы медиков.
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