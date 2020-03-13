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Топ продуктов для профилактики простуды и гриппа

Топ продуктов для профилактики простуды и гриппа
09:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Продукты, которые следует чаще включать в питание, чтобы профилактика вирусных и бактериальных инфекций была наиболее эффективной.

Немецкий врач-диетолог Ева-Мария фон Брух рассказала, что недоедание и неправильное питание, приводящее к избыточному весу, могут привести к ухудшению защитной функции организма, снижению иммунитета.

По ее словам, питание должно быть максимально сбалансированным.

В рацион необходимо включить шесть продуктов, способных защитить от инфекций и бактерий. 

Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника

Это богатая каротиноидами морковь, картофель, капуста, шпинат, а также рыба, орехи и семена, в которых много витамина Е, цинка, селена и меди.

Как сообщалось ранее, ученые со всего мира активно работают над лекарством, которое могло бы победить онкологические заболевания.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Заболевания, Вирусы, Профилактика гриппа, Советы медиков, Профилактика простуды, Профилактика инфекций.
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