Cамое полезное варенье для иммунитета

Это настоящее природное лекарство, которое обладает не только полезными свойствами, но и чудесным ароматом. В состав ягод облепихи входят витамины С, В1, В2, а также К и Е. Также эти плоды содержат фитонциды – активные вещества, которые подавляют развитие болезнетворных бактерий.

В холодную погоду, когда существует высокий риск подхватить грипп или простуду, наш организм нуждается в особой защите.

Не обойтись зимой и без клюквенного варенье, которое богато на витамины, полезные вещества и органические кислоты, помогающие организму выстоять против инфекционных заболеваний. Ягоды клюквы особенно полезны людям, жалующимся на проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системы. Клюква также обладает жаропонижающими и противовоспалительными свойствами.

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Варенье из черноплодной рябины

Плоды рябины давно применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний. Варенье из этой ягоды помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, нормализовать давление, а также очистить сосуды. Еще черноплодная рябина эффективно защищает организм от простудных заболеваний, оказывая противоаллергическое и антиоксидантное действие.

Первые симптомы коронавируса

Инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.

А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.

Напоминаем, как отличить коронавирус от гриппа и простуды!