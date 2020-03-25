Как защитить себя от коронавируса в спортзале

Новости шоу бизнеса:Общие маты, спортивные снаряды в спортзале или студии йоги - прекрасная среда обитания для бактерий.

Согласно исследованию, проведенному компанией EmLab P&K, на свободных весах в спортивном зале в 362 раза больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Джон Зурло, директор отделения инфекционных заболеваний в больнице имени Томаса Джефферсона, рекомендует для защиты от бактерий и вирусов, держать руки подальше от лиц.

"Если вы дотронетесь до поверхности, на которую кто-то чихнул, например, до спортивной скамьи, а затем потрете мизинцем бровь, вирус может попасть в организм", — рассказывает Зурло.

Берите с собой два полотенца. Одно, чтобы расстилать на тренажерах, второе для вытирания пота с лица. Главное, не перепутайте.

Используйте салфетки или бумажные полотенца, чтобы не контактировать с ручками дверей, питьевым фонтанчиками. Санитайзеры также могут быть полезны.

На фоне вспышек коронавируса, в некоторых странах тренажерные залы были отправлены на карантин. Остальные ввели меры повышенного контроля за чистотой и дезинфекцией.