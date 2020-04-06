Как правильно промывать нос в домашних условиях

Новости шоу бизнеса:И казалось бы, что может быть проще. Однако, есть некоторые ошибки, которые многие россияне совершают.

Промывание носа считается одной из важнейших мер профилактики коронавирусной инфекции.

Самая распространенная ошибка - промывание носа ,когда он заложен. Это может спровоцировать или усугубить воспаление. Правильным будет сначала воспользоваться сосудосуживающими каплями, а когда они подействуют промыть носовые пазухи.

Также нельзя запрокидывать и поворачивать голову. Эта манипуляция скорее всего приведет к затеканию раствора в слуховую трубу и, как результат, к отиту. Правильно немного наклонять голову вниз, а затем с помощью шприца ввести 10 мл раствора в нос.

Третья ошибка — резкое и усиленное отсмаркивание. Такое действие повышает внутричерепное давление и может привести к кровотечению.

Напомним, как определить, что ваш организм нуждается именно в жирных кислотах? Многие из нас испытывают серьезный дефицит витаминов и микроэлементов в организме. В том числе едва ли не каждому второму человеку недостает омега-3, а ведь от них напрямую зависит наше самочувствие.