Эфирные масла: чем они полезны для организма

1 Лимонное В косметике данное средство не редкость. Аромат лимона узнаваем, ярок, чист. Не зря цитрусовое ассоциируется со свежестью — его добавляют в бытовые средства, косметические для антибактериального эффекта. Разбавленное лимонное масло отлично подходит для ухода за кожей, уменьшая морщины, улучшая кровообращение, тонизируя кожные покровы. К тому же данный препарат обладает противовоспалительными свойствами, антидепрессантным эффектом, снижая гормон стресса и влияя на настроение.

2 Коричное Сладкий пряный аромат масла позволит достигнуть отличного результата при ароматерапии: снижает кашель, лечит простуду, облегчает мышечные боли, обладает антисептическим, антибактериальным, противовирусным, обезболивающим свойствами. Здоровье станет крепче, если использовать в разных целях.

3 Лемонграсс Лимонная трава помогает лечить заболевания желудочно-кишечного тракта, лихорадку, замедляет развитие раковых клеток, опухолей. У эфирного масла отлично развиты противовоспалительное, противомикробное, противогрибковое действия. Лемонграсс полезно добавлять в ванну, когда возникает усталость, недомогания.

4 Шалфей Шалфей используется в целях оздоровления со Средневековья. У растения множество полезных свойств: оказывает антибактериальное, вяжущее, антисептическое действие, улучшает кровообращение, регулирует работу гормонов. Средство применяют при ухудшенном зрении, простуде, кашле, депрессивных состояниях.

5 Лаванда Разные виды лаванды оказывают на здоровье разное действие. Но в целом средство позволяет бороться с воспалениями, микробами, бактериями, болями, тревогой, стимулирует иммунитет. Надо заметить, что это эфирное масло гиперчувствительно, поэтому рекомендуется сначала протестировать его на небольшом участке кожи.