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Эфирные масла: чем они полезны для организма

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Эфирные масла: чем они полезны для организма
11:00 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Приятный аромат не единственное назначение эфирных масел.

  • 1

    Лимонное 

    В косметике данное средство не редкость. Аромат лимона узнаваем, ярок, чист. Не зря цитрусовое ассоциируется со свежестью — его добавляют в бытовые средства, косметические для антибактериального эффекта. Разбавленное лимонное масло отлично подходит для ухода за кожей, уменьшая морщины, улучшая кровообращение, тонизируя кожные покровы. К тому же данный препарат обладает противовоспалительными свойствами, антидепрессантным эффектом, снижая гормон стресса и влияя на настроение.

  • 2

    Коричное

    Сладкий пряный аромат масла позволит достигнуть отличного результата при ароматерапии: снижает кашель, лечит простуду, облегчает мышечные боли, обладает антисептическим, антибактериальным, противовирусным, обезболивающим свойствами. Здоровье станет крепче, если использовать в разных целях.

  • 3

    Лемонграсс

    Лимонная трава помогает лечить заболевания желудочно-кишечного тракта, лихорадку, замедляет развитие раковых клеток, опухолей. У эфирного масла отлично развиты противовоспалительное, противомикробное, противогрибковое действия. Лемонграсс полезно добавлять в ванну, когда возникает усталость, недомогания.

  • 4

    Шалфей

    Шалфей используется в целях оздоровления со Средневековья. У растения множество полезных свойств: оказывает антибактериальное, вяжущее, антисептическое действие, улучшает кровообращение, регулирует работу гормонов. Средство применяют при ухудшенном зрении, простуде, кашле, депрессивных состояниях.

  • 5

    Лаванда 

    Разные виды лаванды оказывают на здоровье разное действие. Но в целом средство позволяет бороться с воспалениями, микробами, бактериями, болями, тревогой, стимулирует иммунитет. Надо заметить, что это эфирное масло гиперчувствительно, поэтому рекомендуется сначала протестировать его на небольшом участке кожи.

  • 6

    Чайное дерево

    Листья чайного дерева отлично работают для избавления от простуды, кашля, облегчения ангины, кожных болезней, хорошо заживляет раны. Благодаря антибактериальному эффекту, эфирное масло позволяет убить вредную среду в ротовой полости. Часто его применяют для улучшения состояния кожи, избавляя её от высыпаний, красноты, раздражений.

Для здоровья и красоты: пять полезных свойств горчицы

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