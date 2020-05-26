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Самые популярные мифы о молок

Самые популярные мифы о молок
16:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Молоко и другие молочные продукты, в том числе йогурт и сыр, повсеместно и оправданно считаются наиболее концентрированными и диетическим источниками кальция.

Соответствующую информацию она опубликовала в популярной социальной сети Instagram.

Медик рассказал, каким образом молоко влияет на внешний вид человека и пояснила, какие продукты стоит исключить из рациона и стол ли делать это полностью без возвращения к ним.

Комиссарова отметила, что существуют исследования, подтверждающие связь между употреблением молочных продуктов и возникновением акне, но это не значит, что у всех, кто пьет молоко, будут прыщи. Это значит, что если у вас есть акне, то вам необходимо вести дневник питания и отмечать реакцию.

Если в течение минимум 2 недель подтверждается связь, то сначала пробуем снизить количество молока, а затем, полностью исключить, если потребуется. Но помните, что ваши акне могут быть и не связаны с молочкой, — сказала диетолог.

Какие продукты помогут избежать обезвоживания

Медик также упомянула о попутном мифе касательно отеков, которые появляются после употребления молока.

Этот миф вообще не понятно с чем связан, и эксперт считает его безосновательным. Если судить в целом, то здоровый человек склонен только к физиологическим отекам (беременность, перелеты и т.д). Но если есть какие-то проблемы, то отекать человек будет от любой жидкости, в том числе и от молока. Поэтому, если вас беспокоит задержка жидкости — обратитесь к врачу, а не соотносите все это с молоком, — рекомендует Комиссарова.

Раньше сообщалось о то, что ученые их Канады провели исследование, в котором изучили полезные свойства цельного молока. Оказывается, продукт не только богат на различные микроэлементы, но и помогает предотвратить ожирение.

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Здоровье, Молоко, Кальций, Полезные продукты, Польза молока, Советы медиков, мифы о молоке.
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