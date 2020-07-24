Скачать
Пятница, 24.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
В небе над Сирией истребитель США пытался перехватить пассажирский иранский лайнер
В небе над Сирией истребитель США пытался перехватить пассажирский иранский лайнер
Все теннисные турниры в Китае отменены
Все теннисные турниры в Китае отменены
24 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
24 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Этот гриб станет лучшим другом мужчины, или эффективная защита от простаты

Этот гриб станет лучшим другом мужчины, или эффективная защита от простаты
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Согласно последним исследованиям регулярное употребление вешенки и шиитаке положительно влияет на работу простаты.

Частое употребление грибов вешенки и шиитаке может защитить от рака простаты.

Об этом гласят данные исследования влияния питания на состояние здоровья мужчин, передает издание "МЖР". 

Были проанализированы данные свыше 36 тысяч мужчин возрастом от 40 до 79 лет. Учитывались данные за 25 лет, специалисты рассматривали данные о физической активности, семейной и медицинской истории. Кроме того, подробно изучали рацион исследуемых, а также их пищевые привычки. В ходе работы ученые составили список из практически 40 различных продуктов и напитков.

Восемь специй и трав, которые могут снизить риск развития рака

Оказалось, что идеальным для мужчины оказалось употребление грибов раз или дважды в неделю при том, что в порцию входит примерно 100 грамм. Придерживание такого рациона снижает риски появления онкологии предстательной железы на почти 8%.

Те же члены эксперимента, употребляющие вешенки или шиитак три и более раз в неделю, защищены от гепатита А среди участников, которые ели грибы три или больше раз в неделю, риск образования злокачественной опухоли падает на 17%.

Причем такой полезный результат грибы дают независимо, употребляли ли испытуемые другие продукты. Причиной данного эффекта может быть большой уровень блюдах с грибами такого вещества, как эрготионеин, антиоксидантная аминокислота. Именно в вешенках и шиитаке уровень концентрации эрготионеина является самым высоким.

Лечит сама природа: названо вещество, убивающее онкологию

Напомним, ученые заметили, что лысым мужчинам, которые прошли биопсию простаты, чаще ставится диагноз рак, чем тем, кого не коснулось облысение.

Причины не ясны, но исследователи полагают, что это может быть связано с более высоким уровнем тестостерона — гормона, который может спровоцировать развитие раковых клеток, а также подавляет рост волос.

Кроме того, ученые из Гарвардской школы здравоохранения рассказали, что регулярные оргазмы способны снизить риск рака простаты более чем на 20%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Онкология, Грибы, Простата.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина
02 Тест-гадание на любовь: что Вам уготовано судьбой?
03 "Темные времена": Милевский отреагировал на назначение Луческу
04 В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
05 Итоги 23 июля: Луческу возглавил киевское Динамо, ВНО и поступление 2020 в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус не отступает: на планете уже более 15 миллионов случаев заболевания
В мире выявили более 15 млн случаев коронавируса
Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину
Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину
К концу недели гривна еще больше обвалилась: свежий курс валют
К концу недели гривна еще больше обвалилась
Еще один гаджет получил стабильную версию MIUI 12
Еще один гаджет получил стабильную версию MIUI 12
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь