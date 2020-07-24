Этот гриб станет лучшим другом мужчины, или эффективная защита от простаты

Согласно последним исследованиям регулярное употребление вешенки и шиитаке положительно влияет на работу простаты.

Частое употребление грибов вешенки и шиитаке может защитить от рака простаты.

Об этом гласят данные исследования влияния питания на состояние здоровья мужчин, передает издание "МЖР".

Были проанализированы данные свыше 36 тысяч мужчин возрастом от 40 до 79 лет. Учитывались данные за 25 лет, специалисты рассматривали данные о физической активности, семейной и медицинской истории. Кроме того, подробно изучали рацион исследуемых, а также их пищевые привычки. В ходе работы ученые составили список из практически 40 различных продуктов и напитков.

Оказалось, что идеальным для мужчины оказалось употребление грибов раз или дважды в неделю при том, что в порцию входит примерно 100 грамм. Придерживание такого рациона снижает риски появления онкологии предстательной железы на почти 8%.

Те же члены эксперимента, употребляющие вешенки или шиитак три и более раз в неделю, защищены от гепатита А среди участников, которые ели грибы три или больше раз в неделю, риск образования злокачественной опухоли падает на 17%.

Причем такой полезный результат грибы дают независимо, употребляли ли испытуемые другие продукты. Причиной данного эффекта может быть большой уровень блюдах с грибами такого вещества, как эрготионеин, антиоксидантная аминокислота. Именно в вешенках и шиитаке уровень концентрации эрготионеина является самым высоким.

Напомним, ученые заметили, что лысым мужчинам, которые прошли биопсию простаты, чаще ставится диагноз рак, чем тем, кого не коснулось облысение.

Причины не ясны, но исследователи полагают, что это может быть связано с более высоким уровнем тестостерона — гормона, который может спровоцировать развитие раковых клеток, а также подавляет рост волос.

Кроме того, ученые из Гарвардской школы здравоохранения рассказали, что регулярные оргазмы способны снизить риск рака простаты более чем на 20%.