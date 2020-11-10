Не паникуйте: врач рассказал о побочных реакциях на прививку против гриппа

Не стоит забывать, что в Украине помимо пандемии коронавируса также "гуляет" и эпидемия гриппа. Можно пройти вакцинацию, но многие не хотят, потому, что боятся. Поэтому эксперт рассказал, какие бывают последствия вакцинации от гриппа.

Об этом расказал врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко в своем Фейсбуке.

По его словам, если ночью температура поднялась до 37,5 и присутствует ломота в теле с головной болью, это еще не показатель коронавируса - это обычная рекация организма на прививку.

И если такие "побочки" возникают, это совсем не значит, что мировой заговор добрался и до вас. "Антипрививочники потирают руки и кричат:"Ага, мы говорили вакцина - отрава!", - но это все можно обьяснить, прочитав инструкцию и побочные реакции", - говорит врач-анестезиолог.

Довольно часто могут быть такие последствия вакцинации:

Очень часто:

головная боль,

миалгия(боль в мышцах),

недомагание,

боль в месте инъекции.

Часто:

озноб,

лихорадка,

эритема,

припухлость в месте инъекции.

Таким образом, ознакомившись с инструкцией можно узнать ответы на все вопросы по самочувствию, а если они остаются, лучше уточнить все вопросы у семейного врача.

Стоит напомнить, что ранее врач-инфекционист Евгений Дубровский объяснил, как отличить симптоматику гриппа и коронавируса, чтобы заранее не впадать в панику и понять, чем же ты на самом деле заболел.

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