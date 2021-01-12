Медики под кислород не ложатся: украинки рассказали, как болели "короной" по два, а то и три раза

Когда население многих стран уже активно прививается от коронавируса, украинцы в ожидании получения хотя бы первой партии какой-либо вакцины выясняют, в чем "провинились" носки и батарейки, которые нельзя продавать во время локдауна. А еще продолжают болеть, причем, не только по первому, но и по второму, а то и по третьему разу этой загадочной по симптомам и течению "короной". И потому соотечественники озадачены сразу несколькими вопросами: часто ли происходит повторное заражение, как долго болезни противостоят антитела, почему второй раз болезнь протекает тяжелее, стоит ли делать прививку после болезни и на какой период будет действенна вакцина? Своими историями повторных заболеваний с "Телеграфом" поделились жительницы Киева и Запорожья.

Знаем, кто заразил нас ковидом

-В первый раз мы с мужем болели в сентябре, - рассказывает Ольга. - Симптомы были ооочень похожи на коронавирус. Направить нас на тест ПЦР врач отказалась, сказав, что ОРВИ и бронхитами люди тоже болеют. Потому в диагнозе у меня - ОРВИ, а у мужа бронхит. В начале декабря - опять температура высокая и практически такая же симптоматика. Сделали ПЦР: тесты положительные. Только теперь у мужа двухсторонняя пневмония, у меня бронхит. Муж выздоравливает в больнице, я дома. Можно ли это расценивать как "дважды коронавирус" - утверждать не могу, но ощущения оба раза были идентичные. Причем, во второй раз все было проблемнее. Например, кашель был более сильный, особенно у мужа. Обоняние и вкус отсутствовали только в декабре. Спустя три недели частично восстановились. Ужасный синдром усталости был тогда и сейчас. В сентябре у меня воспалился подчелюстной лимфоузел, а у мужа - коленный сустав.

Одним из симптомов коронавируса, по словам Ольги, были приступы панических атак.

-Возникали реальные страхи, включая страх смерти. Я включала логику, старалась не поддаваться эмоциям. Как происходило у мужа в деталях сказать не могу, он проходил лечение в ковидном отделении. Но, судя по сообщениям в Вайбере и телефонным звонкам, страх и паника присутствовали. Две недели в ковидном отделении для мужа обошлись недорого, хотя кололи очень много препаратов, а вот я на свое амбулаторное лечение потратила тьму денег, учитывая, что колола три достаточно дорогих антибиотика. После отрицательного ПЦР мужа наконец-то перевели в кардиологическое отделение (у него после АТО шалит сердце), где продолжают лечить пневмонию. И за 4 дня лечения сразу же ушло на лекарства около 3,5 тыс. грн. Я также по-прежнему на больничном, на улице начинается одышка, потливость, а по вечерам еще держится субфебрильная температура. Врачи говорят, что после ковида такое состояние может продолжаться длительное время.

Супруги догадываются, кто их заразил, хотя сами всегда соблюдали все рекомендации.

-К мужу по вопросу заключения договоров приходил представитель одной областной организации. Они долго общались, визитер был без маски. В конце встречи "гордо" сообщил, что у них в организации все болеют. Мы абсолютно уверены теперь, что не нужно стесняться предлагать надеть маску собеседнику. А вообще, просто беда: несмотря на то, что Запорожская область сейчас находится в лидерах по заболеваемости "короной", часть людей пренебрегает требованиями, на предложение надеть маску и соблюдать дистанцию реагирует агрессивно.

Узнать, образовались ли антитела, оказалось сложно

А вот Наталья впервые заболела коронавирусом в марте, в Италии, где на то время работала в больнице по контракту.

-Я ничего бы не почувствовала, если бы мы не проверяли на работе тесты, - говорит киевлянка. - Италия тогда только-только зашла в глубокий карантин. Нам привезли в больницу кучу экспресс-тестов, мы их проверяли на себе и смеялись: "положительный – отрицательный, отрицательный - положительный" (все это у одного и того же человека в течение дня!). А потом у меня пропал вкус. И нюх. И вернулся дня через 3-4. У многих наших с работы такое было, нас всех отправили на больничный. Ждали, что дальше будет. Через неделю, когда вкус восстановился, мы все, по ощущениям здоровые, вернулись на работу. Ни кашля, ни одышки, ни какого иного симптома коронавируса у нас не было. Просто не слышно апельсинов на вкус, любую еду кушаешь и "ржешь...". Ну, тогда еще мы все смеялись, потому что не понимали, что это такое.

А недели через 2,5-3 начало сильно болеть в груди. Я сейчас говорю за себя, так как у всех было по-разному. Я понимала, что это альвеолы, потому что имею медицинское образование, мы все уже были напуганные и меня опять отправили на больничный. Помню эти три ночи, когда спала с телефоном в руках, потому что боялась задохнуться...

На работу под кислород я не ехала, понимала, что дома больше шансов выздороветь, а если сейчас положат под кислород, то разорвут последнюю альвеолу. Медики под кислород не ложатся. Я сказала всем подружкам, где лежат деньги, на случай, если я все-таки умру. Но не умерла. Кашель был какой-то лающий, прямо слышала, как у меня ходит это удушье от горла до легких туда-сюда, в общем, наблюдала то, чему нас учили по книжкам. И потом резко на 4-й день – оп, куда что делось. На этот раз нюх и вкус не пропадали. Тесты наши на тот момент все показывали: "есть/нету "короны". В отличие от более точных тестов на кровь нам делали 15-минутные - брали мазки из зева и носа.

Вернувшись 1 мая в родной город в Украине, Наталья решила проверить, сформировались ли у нее антитела. Но ни в одной больнице делать этого не захотели.

- Меня везде отфутболили. Помню, как в единственной, торговавшей тогда тестами аптеке, я себе купила за 600 гривен тест. Спросила у провизора, часто ли их покупают. Страна находилась в карантине, в нашем маленьком городе уже были и заболевшие, и умершие, а мне ответили, что за прошедших 1,5 месяца я – всего лишь восьмая. Зашла в частную стоматклинику, попросила, чтобы лаборантка за оплату мне взяла кровь. Ответили: "Идите отсюда, женщина, не поднимайте панику. Вам что, плохо?". "Да нет, я по долгу души и сердца". В итоге, дома взяла сама у себя из пальца кровь, капнула на тест, подождала 10 минут – результат отрицательный.

"Итальянцы - параноики антибиотиков и это их губит"

В третий раз Наталья заболела уже осенью. Вспоминает:

-А в октябре мы в Киеве пошли гулять и я немножко простыла. Поняла, что точно будет знобить – так и получилось. Всю ночь было очень некомфортное состояние, зато с утра проснулась как огурчик, без каких-либо иных симптомов, только опять не было вкуса и нюха. Но в этот раз они очень долго не возвращались, да и до сих пор не полностью восстановился нюх, а был идеальный, "собачий". Организм до полугода восстанавливается, потому что COVID-19 бьет по самым слабым точкам. Удивительно: все три раза у меня было по-разному.

- А страшными были только 3 дня или, точнее, 3 ночи?

- Да. Но у меня шикарный иммунитет, я никогда не болела, и никогда не принимаю антибиотики и другие лекарства. А вот итальянцы – это параноики антибиотиков, нужно-не нужно, они их пьют, у них это модно, они все "таблеточные". Но в таком случае ты себя подставляешь: если что случится – может не сработать организм. Потому у меня в Италии паника и накатывала, я на самом севере жила, там очень много заболевших было, много людей умирало. Первая волна была очень сильная – я перехоронила всех итальянских соседей на нашей небольшой улочке. Сама удивлялась, что вечером "Бон джорно!" - "Бон джорно!", а утром уже, смотрю, выносят тело в пакете и дом обрабатывают. Все было так скоропостижно.

Я все время звонила в Украину, мониторила нашу ситуацию, смертность, и поняла, что у нас совсем другой штамм, совсем иначе люди болеют. Дело в том, что Италия всегда отшивала шмотки, изготавливала бытовую технику у себя, а последние 10 лет они все производство перенесли в Китай дабы уйти от налогов, плюс там дешевая рабочая сила. И теперь из-за тесного сотрудничества половина Италии живет в Китае, а добрая часть китайцев – на Аппенинском полуострове. Получается, что коронавирус в Италию мог попасть прямиком из "Поднебесной" – рано и мощно. Но я итальянским знакомым о переизбытке в их жизни лекарств говорила еще три года назад, когда туда поехала. А в Украине все оказалось иначе и спокойнее. У нас страна небогатая, мы к "дотторе" редко обращаемся, сами себе "дотторе" и мы переживем всех! Вот я уверена за украинцев, за наш иммунитет. И очень рада, что из того ада вырвалась, приехала к себе в рідну нєньку, у нас спокойнее.

- А вы третий-то раз себе тест делали?

- Не делала. В октябре у нас в Киеве ежедневно по 1200-1300 заболевших было, очереди на тесты огромные. Просто честно отсидела две недели дома. Но уже не было страха задохнуться, умереть, потому что я поняла, что ослабевает этот штамм. Кстати, поздней осенью 2019-го многие друзья из Украины подолгу очень сильно болели каким-то "странным" гриппом. Причем, болели молодые люди, возрастом до 30 лет. Так может, Украина зацепила раньше этот вирус, а не в марте прошлого года?

Автор: Ирина Левченко