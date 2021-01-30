Постоянно хочется сладкого: диетолог объяснил, почему возникает такое желание

"Наверное, чего-то в организме не хватает?" - именно так в большинстве случаев люди объясняют свое состояние, когда появляется сильная тяга к определенному продукту - сладкому, соленому, кислому и т.д. И, да, таки причина подобного состояния именно в дефиците "чего-то" в организме.
Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила диетолог Светлана Фус.
Оказывается, сильная тяга к определенному продукту часто признак дисбаланса в организме некоторых минералов. К примеру, страстное желание съесть бифштекс с кровью или печенку может сигнализировать о снижении запасов железа в организме. Когда же постоянно хочется чего-то сладкого, то значит, что организму не хватает углеводов.
Нарушение минерального обмена, избыточное содержание тяжелых металлов, которые поступают из окружающей среды, приводит к проблемам со здоровьем, развитию гормональных нарушений, к ожирению. И хотя минеральные вещества не дают нам энергию, как, например, белки, жиры и углеводы, но без них обмен веществ в организме просто невозможен. ⠀
Также, Светлана отметила, что очень важно определить не один элемент, а сразу большой спектр минералов, которых не хватает. Это поможет точно наметить путь восстановления баланса элементов.
Для пополнения запасов минералов не всегда нужно принимать специальные препараты. Однако, чтобы правильно выявить отклонения в питании, которые могут быть причиной дефицита тех или иных микроэлементов, лучше всего обратится к специалисту.
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Ранее, Телеграф" писал, что диетолог Светлана Фус рассказала, все что нужно знать об изжоге - что это, почему она возникает и как с ней справиться.