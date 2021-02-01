"Без соли жизнь невозможна": известный диетолог рассказала о пользе и вреде продукта

Соль - один из спорных продуктов питания.⁣⁣ Многие считают, что здоровая пища должна быть несоленая, но это совсем не так.

Соль организма жизненно необходима для обменных процессов, но в небольшом количестве, рассказывает известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме.

"Она регулирует водно-солевой баланс организма, необходима для поддержания тонуса мышц, в том числе сердечной мышцы, для функционирования нервной системы", - объясняет диетолог.

Она входит в состав мягких тканей организма, межклеточной жидкости, лимфы, а также костей. Ее можно обнаружить в желудочном соке, поте и слезе. "Поэтому фраза "без соли жизнь невозможна" является неоспоримым фактом", - говорит Фус. "Как омега-3 жирные кислоты и другие незаменимые нутриенты мы можем получить соль только с пищей!"⁣⁣⠀

Избыток соли тоже вреден

Переработанные продукты-чипсы, сушеная рыба, копченые сыры, колбасы, сосиски, соленое печенье содержат хлорид натрия в избытке. А привычка все блюда добривать щедрой порцией соли может легко привести к проблемам со здоровьем. Избыток поваренной соли увеличивает нагрузку на сердце и почки, задерживает воду в тканях, от чего увеличивается вес и ухудшается настроение. ⁣⁣⠀

"Еще соль способствует перееданию, она один из лучших усилителей вкуса. Соленая пища пробуждает аппетит, поэтому люди в среднем съедают больше соленой пищи, чем несоленой", - рассказывает диетолог.

Светлана Фус добавляет, что нерациональное потребление соли может значительно повлиять на наше здоровье. Норма соли в среднем 5 г в день для досаливания пищи. Всю остальную соль мы получаем с продуктами питания.

Ранее Светлана Фус объясняла, чем так важны жиры для здорового функционирования организма человека.