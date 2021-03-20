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Зачем пить кефир: диетолог рассказал, почему стоит включить его в свой рацион

Зачем пить кефир: диетолог рассказал, почему стоит включить его в свой рацион
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Кефир - это уникальный ферментированный напиток, изготовленный из коровьего, козьего или овечьего молока.⁣⁣Еще в 1908 году иммунологи отметили, что ферментированные продукты влияют на здоровье и долголетие. ⁣⁣⠀

На своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус один из своих постов посвятила теме “Почему стоит включать кефир в свой рацион?⁣⁣”.

Кефир обладает противомикробными и ранозаживляющими свойствами, способен снижать уровень холестерина в сыворотке крови, повышает иммунитет. Кроме того, он:⠀

  • способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками,⁣⁣⠀
  • содержит пробиотики, которые подавляют рост вредных бактерий в кишечнике,⁣⁣⠀
  • богат витаминами А, B2, В12, C, РР, минералами, ферментами и аминокислотами,⁣⁣⠀
  • повышает иммунные функции организма,⁣⁣⠀
  • помогает в лечении псориаза, экземы, аутоиммунных и аллергических заболеваний, благотворно влияет на кишечную микрофлору,⁣⁣⠀
  • богат легкоусвояемым кальцием и белком,⁣⁣⠀
  • подходит для людей с легкой формой непереносимости лактозы . В более тяжелых случаях рекомендуется употреблять молочные продукты без лактозы,⁣⁣⠀
  • просто сделать самостоятельно, добавив кефирную закваску в молоко и подождать 24 часа.⁣⁣⠀

Светлана отмечает, что важно помнить, что свежий кефир оказывает легкое слабительное действие, а трехдневный - закрепляет.⁣⁣⠀

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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Какой же кефир лучше выбрать?

  • Покупайте натуральный продукт. Избегайте кефира со вкусом фруктов, он, как правило, вкусный, но к сожалению в нём мало натуральных фруктов и ягод. Зато много сахара, ароматизаторов и вкусовых добавок.
  • Отдавайте предпочтение кефиру с нормальным содержанием жира 3,2%.
  • Плотность не имеет значение при выборе продукта. Густой он или жидкий это не влияет на питательную ценность и содержание полезных бактерий. Только выбирая густой продукт проверьте нет ли в его составе искусственных загустителей, стабилизаторов и крахмала.
  • Обращайте внимание на сроки хранения - это едва ли не основной индикатор натуральности продукта. Выбирайте тот кефир, который имеет срок годности от 36 часов и до 15 суток. 

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Стоит отметить, что кефир противопоказан тем у кого повышенная кислотность желудочного сока при гиперацидном гастрите. Его не рекомендуют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите.

Для взрослого человека употребление кефира 250-300 мл в сутки будет достаточным.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус перечислила продукты, которые нужно включить в свой рацион, чтобы устранить дефицит йода в организме.  

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диетолог, Кефир, Светлана Фус.
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