Зачем пить кефир: диетолог рассказал, почему стоит включить его в свой рацион

Кефир - это уникальный ферментированный напиток, изготовленный из коровьего, козьего или овечьего молока.Еще в 1908 году иммунологи отметили, что ферментированные продукты влияют на здоровье и долголетие. ⠀
На своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус один из своих постов посвятила теме “Почему стоит включать кефир в свой рацион?”.
Кефир обладает противомикробными и ранозаживляющими свойствами, способен снижать уровень холестерина в сыворотке крови, повышает иммунитет. Кроме того, он:⠀
- способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками,⠀
- содержит пробиотики, которые подавляют рост вредных бактерий в кишечнике,⠀
- богат витаминами А, B2, В12, C, РР, минералами, ферментами и аминокислотами,⠀
- повышает иммунные функции организма,⠀
- помогает в лечении псориаза, экземы, аутоиммунных и аллергических заболеваний, благотворно влияет на кишечную микрофлору,⠀
- богат легкоусвояемым кальцием и белком,⠀
- подходит для людей с легкой формой непереносимости лактозы . В более тяжелых случаях рекомендуется употреблять молочные продукты без лактозы,⠀
- просто сделать самостоятельно, добавив кефирную закваску в молоко и подождать 24 часа.⠀
Светлана отмечает, что важно помнить, что свежий кефир оказывает легкое слабительное действие, а трехдневный - закрепляет.⠀
Какой же кефир лучше выбрать?
- Покупайте натуральный продукт. Избегайте кефира со вкусом фруктов, он, как правило, вкусный, но к сожалению в нём мало натуральных фруктов и ягод. Зато много сахара, ароматизаторов и вкусовых добавок.
- Отдавайте предпочтение кефиру с нормальным содержанием жира 3,2%.
- Плотность не имеет значение при выборе продукта. Густой он или жидкий это не влияет на питательную ценность и содержание полезных бактерий. Только выбирая густой продукт проверьте нет ли в его составе искусственных загустителей, стабилизаторов и крахмала.
- Обращайте внимание на сроки хранения - это едва ли не основной индикатор натуральности продукта. Выбирайте тот кефир, который имеет срок годности от 36 часов и до 15 суток.
Стоит отметить, что кефир противопоказан тем у кого повышенная кислотность желудочного сока при гиперацидном гастрите. Его не рекомендуют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите.
Для взрослого человека употребление кефира 250-300 мл в сутки будет достаточным.
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус перечислила продукты, которые нужно включить в свой рацион, чтобы устранить дефицит йода в организме.