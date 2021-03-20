Зачем пить кефир: диетолог рассказал, почему стоит включить его в свой рацион

Кефир - это уникальный ферментированный напиток, изготовленный из коровьего, козьего или овечьего молока.⁣⁣Еще в 1908 году иммунологи отметили, что ферментированные продукты влияют на здоровье и долголетие. ⁣⁣⠀

На своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус один из своих постов посвятила теме “Почему стоит включать кефир в свой рацион?⁣⁣”.

Кефир обладает противомикробными и ранозаживляющими свойствами, способен снижать уровень холестерина в сыворотке крови, повышает иммунитет. Кроме того, он:⠀

способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками,⁣⁣⠀

содержит пробиотики, которые подавляют рост вредных бактерий в кишечнике,⁣⁣⠀

богат витаминами А, B2, В12, C, РР, минералами, ферментами и аминокислотами,⁣⁣⠀

повышает иммунные функции организма,⁣⁣⠀

помогает в лечении псориаза, экземы, аутоиммунных и аллергических заболеваний, благотворно влияет на кишечную микрофлору,⁣⁣⠀

богат легкоусвояемым кальцием и белком,⁣⁣⠀

подходит для людей с легкой формой непереносимости лактозы . В более тяжелых случаях рекомендуется употреблять молочные продукты без лактозы,⁣⁣⠀

просто сделать самостоятельно, добавив кефирную закваску в молоко и подождать 24 часа.⁣⁣⠀

Светлана отмечает, что важно помнить, что свежий кефир оказывает легкое слабительное действие, а трехдневный - закрепляет.⁣⁣⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Какой же кефир лучше выбрать?

Покупайте натуральный продукт. Избегайте кефира со вкусом фруктов, он, как правило, вкусный, но к сожалению в нём мало натуральных фруктов и ягод. Зато много сахара, ароматизаторов и вкусовых добавок.

Отдавайте предпочтение кефиру с нормальным содержанием жира 3,2%.

Плотность не имеет значение при выборе продукта. Густой он или жидкий это не влияет на питательную ценность и содержание полезных бактерий. Только выбирая густой продукт проверьте нет ли в его составе искусственных загустителей, стабилизаторов и крахмала.

Обращайте внимание на сроки хранения - это едва ли не основной индикатор натуральности продукта. Выбирайте тот кефир, который имеет срок годности от 36 часов и до 15 суток.

Стоит отметить, что кефир противопоказан тем у кого повышенная кислотность желудочного сока при гиперацидном гастрите. Его не рекомендуют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите.

Для взрослого человека употребление кефира 250-300 мл в сутки будет достаточным.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус перечислила продукты, которые нужно включить в свой рацион, чтобы устранить дефицит йода в организме.