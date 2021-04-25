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Как сделать красивые руки: тренер "Зважених і щасливих" поделилась комплексом упражнений

Как сделать красивые руки: тренер "Зважених і щасливих" поделилась комплексом упражнений
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram Марины Боржемской

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская, которая недавно поделилась списком понравившихся сериалов и фильмов, рассказала, какие упражнения помогут сделать руки рельефными и подтянутыми, чтобы не стесняться оголять плечи, гордо носить майки и безрукавки.

Замечательным комплексом для рук тренер поделилась на своей личной странице в Инстаграме.

"Главное - нагружать мышцы нужно регулярно. Конечно, не 7 дней в неделю проводить в спортзале в обнимку с гантелями. Достаточно 2-3 тренировок с отягощением. Но в остальные дни рукам нужно обеспечить функциональную нагрузку: серия отжиманий, ежедневная планка, поиграть с ребенком в мяч", - написала Боржемская в новом посте в соцсети.

Комплекс упражнений для рук:

  • Ноги на ширине плеч. Взять утяжелитель от 1 до 3 кг (в зависимости от уровня вашей физической подготовки). Поднимать утяжелитель до уровня подбородка, сгибая руки в локтях.
  • Ноги на ширине плеч. Поднимать утяжелитель до уровня подбородка, не сгибая локти.
  • Не меняя позицию ног, вытянуть руки с утяжелителем перед собой. Делать круговые движения утяжелителем, работая только кистями. Руки должны находиться в вытянутом положении, а мышцы должны быть напряжены.

Если вашей целью не является наращивание мышечной массы, то вес 3 килограммов будет оптимальным.

Кроме того, можно добавить следующие упражнения:

Динамическая планка. Встаньте в планку. Медленно перенесите вес тела на левую ногу и, подкрутив корпус, вытяните вверх правую руку. Задержитесь в этой позе на 10-30 секунд, затем повторите все то же самое на другую сторону.

Что такое "читмил" и помогает ли он при похудении: ответ фитнес-тренера Марины Боржемской

Подтягивания. Начинать тренировки можно хоть с одного, хоть с половины подтягивания, постепенно улучшая свой результат, а прорабатывать разные мышцы можно просто меняя ширину хвата или поворот ладоней. Подтягивания можно делать в наклоне. Лечь под закрепленный гриф и подтягиваться. А вот мужчинам в классическом варианте.

Ранее Марина Боржемская рассказала, как справиться с крепатурой после тренировки.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Упражнения, Марина Боржемская.
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