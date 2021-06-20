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Вино, водка, пиво или простая вода: чем лучше всего запивать шашлык

Вино, водка, пиво или простая вода: чем лучше всего запивать шашлык
04:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В связи с праздником Троицы украинцы уходят на длинные выходные, да и затянувшийся период дождей наконец подходит к концу. Из-за этого многие жители нашей страны уже наверняка готовятся к тому, чтобы отправиться за город "на шашлычки". 

Для тех, кто предпочитает подобный способ времяпровождения, стоит напомнить, какие напитки стоит взять с собой, чтобы запить тяжелые блюда. 

"24 канал" отмечает, что мясо и жирную пищу в целом не рекомендуется запивать чем-либо, однако если вы не можете отказать себе в этом, то лучшим напитком станет обычная отфильтрованная вода. Она помогает активизировать процессы выведения токсинов из организма, а потому поможет уменьшить нагрузку на печень. 

А вот брать с собой газированные напитки не рекомендуется. Они снижают способность организма к усвоению тяжелой пищи и могут привести к интоксикации. 

Хорошей альтернативой будут соки, в частности, ананасовый, поскольку он помогает быстрее расщепить белки, что в свою ускоряет пищеварительный процесс. 

Также подойдут горячие напитки вроде чая и кофе. 

Безопасная доза алкоголя к шашлыкам: диетолог раскрыла секрет

Что касается алкогольных напитков, то сначала стоит уточнить из какого мяса готовится шашлык. В целом тут принцип прост: чем более специфический запах у мяса, тем более ароматный стоит взять алкоголь. 

Если вы хотите пожарить на огне курятину, то к нему подойдет молодое белое вино средней сладости. Поскольку курятина зачастую суше других видов мяса, то стоит учесть, что вам понадобится больше жидкости, чтобы ее запить. В связи с этим крепкие сорта алкоголя подойдут хуже. 

Зажаренная индюшка будет иметь специфический запахом, а потому для нее подойдет красное полусухое вино с ярким ароматом

Также красное вино без терпкого вкуса подойдет к куропатке или любой другой дичи. 

К гусю или утке стоит взять белое вино с ярким ароматом, а его крепость стоит подобрать по тому, насколько жирное у них мясо. Выше жирность - крепче алкоголь. 

К баранине подойдет крепленное красное вино. Впрочем, тут есть также небольшой "лайфхак", поскольку мясо барашка имеет специфический запах, то его рекомендуют мариновать в сухом или крепком вине со специями, и в таком случае на стол стоит поставить именно тот сорт вина, которое использовалось при мариновании. Если хочется чего-то покрепче, то подойдет коньяк или другой крепкий напиток по вашему вкусу (кроме водки из-за слабого аромата). 

Назван самый опасный маринад для шашлыка

В свою очередь водка хорошо подходит к шашлыку из свинины, поскольку этот вид мяса не обладает сильным запахом, то ароматный алкоголь будет просто перебивать его вкус. 

Под сухую свинину подойдет сладкое красное вино. Пиво не будет лучшим вариантом, но все же допустимым. 

А вот с говядиной дела обстоят сложнее, зачастую шашлык из неё будет обладать сильным вкусом, но окажется суховатым. самым простым вариантом будет красное вино длительной выдержки. Можно также подумать о ликерах, водочных настойках или вермуте. Главное, чтобы алкоголь был не очень крепким, но ароматным. 

Под рыбный шашлык обычно подается белое вино, но многое в этом будет зависеть от привкуса маринада. Например, если он кисловатый, то и алкоголь должен обладать этой чертой. 

Если же вы не захотели особо долго возиться с маринадами, а просто пожарить сосисок или сарделек, то лучше всего взять к ним пиво. 

 Напомним, ранее диетолог Ирина Морозова рассказала о 8 лучших рецептах маринада для шашлыка.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 305

Все по теме:

Алкоголь, Мясо, Напитки, Праздники, Шашлык.
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