Успешный успех и жизнь наперегонки: что скрывается за идеальной картинкой в соцсетях

В социальных сетях многие стремятся показать, как благополучно и успешно живут, успевают и в семейной жизни, и в карьере. При этом всегда выглядят стройно, здорово и позитивно. Что скрывается за "успешным успехом", повсеместно транслируемым в сети? "Телеграф" выяснил это у психолога, доктора философии, TV-эксперта и автора статей Елены Шершневой.

Человек состоит из разных частей, настроений и состояний. Поэтому показывая только лишь позитивные, радостные и наполненные свои части, создает ненастоящее о себе впечатление.

"Очень важно осознавать, что то, что мы видим на картинке, это не полная картина жизни человека. Потому как многие обыватели смотрят и думают, что плохого там ничего не существует, а есть только радость, позитив и энергия. И начинают ощущать зависть, чувство собственной неполноценности на фоне таких успешных личностей", - рассказывает психолог.

Так могут возникать различные страхи. Один из таких определяет английский термин fomo, что расшифровывается как "feeling of missing out" – ощущение упущенных возможностей. Человеку кажется, что все вокруг всё успевают, а он – что-то упускает. Чтобы не допустить возникновения такой фобии, не испытывать зависть, не равняться на других и не чувствовать себя аутсайдером, важно осознавать: у каждого человека бывают плохие дни, неудачи, равно как и бывают хорошие дни и настроения.

Психолог Елена Шершнева. Фото: hochu.ua

Как пояснила Шершнева, стремление к идеальной жизни чревато тем, что человек будет элементарно не справляться, не дотягивать, чувствовать себя неудачником или же максимально выкладываться. Во втором случае это приведет либо к нервному срыву, либо к физическому истощению.

Тогда как попытки показать успешную жизнь, когда на самом деле все не так, чреваты тем, что человек теряет контакт с собой и перестает принимать себя. Вероятно, он себя стесняется, пытается кем-то казаться, но не быть. А когда человек себя не принимает – последствия могут быть ужасны. Нелюбовь к себе, потеря контакта с собой, потеря контакта со своим телом и различные психосоматические расстройства...

Что скрывается за идеальной картинкой

Сеть продолжает обсуждать новость о разводе популярных блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита. Это не первый раз, когда аудитория наблюдает картинку идеальной семьи, которая неожиданно рушится. По словам эксперта, произошедшее подтверждает, что красивая картинка – еще не полная картина жизни пары. Ведь у любой пары есть случаи из прошлого или текущие ситуации, которые не афишируются.

"Если кому-то тяжело дается чужой развод, то надо задуматься. Возможно, есть какие-то страхи, связанные с расставанием и переменами. Развод – это не всегда трагедия. Скорее перемена в жизни. Если смотреть на это как на перемену, то можно тренировать в себе адаптивность, способность встречать изменения не со страхом, а с интересом", - считает Шершнева.

Как отмечает психолог, у того, кто зацикливается на наблюдении за чьим-то успехом, могут развиваться депрессивные признаки. Первое, что нужно сделать, перестать так пристально наблюдать за чужими жизнями и начать жить своей.

"У человека, как правило, возникает повышенный интерес к чужой жизни, когда он неудовлетворен своей, когда свою он считает не настолько наполненной и интересной, чтобы сосредотачивать на ней внимание. Наполните свою жизнь, сместите фокус внимания на себя, перестаньте жить интересами и жизнями других людей", - рекомендует Шершнева.

Если глядя на успешных персон у вас возникает чувство зависти, то и из этого можно извлекать ресурс. Зависть – мощная энергия, которую можно направить не в ненависть и разрушение, а в конструктив и созидание.

"Если вы видите кого-то, кто значительно лучше вас реализован, вдохновитесь. Понаблюдайте за этим человеком, подумайте, как он этого достиг, поучитесь у него. Зависть может быть шикарной мотивацией. Но важно тренировать в себе чувство восхищения чужими успехами. Чтобы первый импульс, когда вы видите того, кто в чем-то вас превосходит, заключался в восхищении и вдохновении", - рассказала психолог.

Если же вы будете постоянно сравнивать себя с другими, это может ударить по самооценке. Поэтому важно помнить о своей уникальности и смотреть на себя в прошлом.

"Вот прям действительно припомнить себя год, 5 лет назад и ответить: "В чем я вырос? В чем у меня прогресс? Или я на том же уровне? Может быть произошел откат назад?" Далее исходить из этого. Если вы в чем-то превосходите того себя в прошлом, то похвалите себя, восхититесь собой, подбодрите, - рекомендует Шершнева. - И неважно, что есть кто-то красивее, богаче, успешнее. Эти люди будут всегда".

Психолог рекомендует ставить во главу ценностей гармонию, а не успех как самоцель. Если человек потрясающе реализует себя, но только в одной сфере – карьере или семье, то однозначно будет несчастен. Поэтому важно гармонично развиваться в основных четырех сферах: тело, контакты, деятельность и духовное наполнение.

Соревновательный образ жизни: за и против

В нашем обществе сейчас преобладает так называемый соревновательный образ мышления. С одной стороны, такая гонка мотивирует, вдохновляет, заводит, и человек показывает лучшие результаты. С другой – если человек постоянно будет сравнивать себя с окружающими, это может больно бить по самооценке и нарушать психологическое здоровье.

Как отмечает психолог, культура "успешного успеха" однозначно разрушает нашу психику. Во-первых, человек начинает чрезмерно расходовать свой ресурс, как физиологический, так и психологический. Во-вторых, теряет баланс в своей жизни, сосредотачивается на одной сфере – обычно это карьера.

"В итоге человек полностью обесточен на выходе, да еще и не чувствует полного морального удовлетворения, ради которого он, собственно, все и делал. Без баланса в жизни не может быть счастья. Очень нездоровая тенденция с этим "успешным успехом", надеюсь, вскоре она поменяется", - отмечает Шершнева.

Сейчас в социуме преобладает так называемый соревновательный образ мышления. Фото: depositphotos.com

Добавим, что многие люди пытаются стать лучшей версией себя по вполне объективным причинам. Стремиться к улучшению, росту, развитию – инстинкт здорового человека. Но некоторые пытаются стать якобы лучшей версией себя просто от неприятия.

"Такие люди не принимают себя, хотят стать кем-то другими, якобы ищут лучшую версию себя, но на самом деле – другую. Я бы порекомендовала принимать себя такими, какие мы есть, при этом идти в рост и развитие", - резюмирует Шершнева.

Психолог призывает не впадать в крайности и помнить, что в любом деле важна золотая середина.