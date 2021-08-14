Метаболизм ни при чем: ученые развеяли популярный миф о наборе веса с возрастом

Американские ученые выяснили, что в возрасте от 20 до 60 лет скорость обмена веществ в человеческом организме не замедляется, поэтому не может стать причиной увеличения веса.

Об этом сообщает в четверг, 12 августа, MedicalXpress.

Исследователи проанализировали среднее количество сожженных калорий более шести с половиной тысяч человек возрастом от 1 недели до 95 лет в 29 странах мира. Таким образом они выяснили, что младенцы имели самые высокие показатели метаболизма (скорости обмена веществ).

Потребность в энергии у ребенка возрастает в течение первых 12 месяцев жизни. По словам ученых, до своего первого дня рождения ребенок сжигает калории на 50% быстрее, чем взрослый человек.

С каждым годом обмен веществ замедляется примерно на 3%, пока человек не достигнет 20 лет.

Несмотря на процесс полового созревания у подростков, в них не наблюдается увеличение суточной потребности в калориях.

Также ученые говорят, что не заметили значительных изменений обмена веществ у людей от 20 до 50 лет.

Даже беременные женщины чувствуют на себе ровно такую же потребность калорий, как и другие люди.

По словам исследователей, увеличение объемов тела в среднем возрасте никак не связано с обменом веществ.

Профессор Том Сандерс из Королевского колледжа Лондона говорит о небольших различиях в общих затратах энергии между молодыми людьми и среднего возраста.

Ученый считает, что эпидемия ожирения подпитывается чрезмерным потреблением энергии из пищи, а не уменьшением затрат энергии.

Данные исследователей свидетельствуют о том, что метаболизм человека начинает снижаться только после 60 лет. Кроме того, замедление происходит очень постепенно.

Ученые заявили, что человеку в возрасте 90 лет из-за потери мышечной массы, ежедневно нужно потреблять на 26% меньше калорий, чем в среднем возрасте, чтобы не столкнутся с ожирением.

Ранее "Телеграф" сообщал, что медики из США провели исследование и выяснили, что главной причиной появления лишнего веса является нарушение водного баланса в организме.

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