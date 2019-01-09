Сальма Хайек похвасталась своей фигурой в тигровом купальнике

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса показала всем свои шикарные формы в купальнике у берега океана.

Голливудская актриса Сальма Хайек, которая показала шикарные формы в купальнике на пляже, продолжает будоражить воображение поклонников. Звезда картины "От заката до рассвета" в своем Instagram поделилась пикантным видео.

В ролике знаменитость лежит в волнах океана в купальнике с леопардовым принтом. Наряд Сальмы подчеркнул ее пышную грудь. 52-летняя Хайек релаксирует в воде и повторяет руками движение волн. "Слушая песню воды", – прокомментировала видео актриса.