Памятник "диванному кастингу" со скандальным кинопродюсером Харви Вайнштейном появился на улицах Лос-Анджелеса накануне 90 церемонии награждения кинопремии "Оскар 2018".

Авторами памятника стали уличные художники из Лос-Анджелеса Джошуа Монро и Plastic Jesus. Несколько лет назад они создали скандальные памятники голого Дональда Трампа, которые появились во многих городах США. На этот раз они создали новую работу, использовав образ Вайштейна как символ конца эпохи, где сексуальные домогательства в Голливуде считались нормой. Памятник под названием "Диванный кастинг" воплощает кушетку, на которой в полный рост сидит Харви Вайнштейн, одетый в халат на голое тело, в носках и тапочках. В руках киномагнат держит заветную статуэтку "Оскар". Новую экспозицию теперь можно увидеть неподалеку театра Dolby, где традиционно вручают кинопремии. Харви Вайнштейн - известный кинопродюсер, который основал компанию Miramax Films и The Weinstein Company. Лауреат международных премий. Вайнштейна неоднократно признавали одним из самых влиятельных продюсеров мира. Однако в октябре 2017 года его фамилия была на всех страницах газет из-за обнародования информации о сексуальных домогательствах. Жертвами похотливого продюсера были актрисы Ума Турман, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу и десятки других.