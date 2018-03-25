Ольга Цибульская показала, как выглядит без макияжа
Новости шоу бизнеса: Оля Цибульская решила удивить своих поклонников и выложила фотографию с лицом без косметики. Так девушка решила начать свое утро.
Кроме неожиданной фотографии певица оставила короткое послание для своих читателей в социальной сети. Популярная телеведущая пожаловалась на то, что ее сын вел себя капризно, назвав такое поведение мальчика "тотальным режимом нехочунебуду".
Сьогодні у синульки був тотальний режим #нехочунебуду Виставка котів не вразила скрипку, каже, пора міняти на віолончельа їсти подавайте йому бабусині солоні огірочки і , бажано, з тортом Вклали нехочуху нашого спати. Милуємося Нехай балується.В дорослому житті часу на "нехочунебуду" мало :) Та й тільки батькам по зубах королівський характер їх дітей))) А ви яке заспокійливе приймаєте ??))))))) #мама #сина #добраніч
Сначала звездная мамочка сообщила, что малышу не понравилась выставка котов. Потом чадо решило сменить игру на скрипке на более приятное времяпровождение – игру на виолончели. По словам Цибульской, младший член семьи требует бабушкиных фирменных соленых огурцов. Причем требование это носит странный характер, ведь подавать их к столу почему-то надо с тортом.
Но история воспитания ребенка успешно завершилась тем, что нарушителя семейного спокойствия просто отправили спать. В завершении молодая мамочка поинтересовалась у всех читательниц, какими успокоительными они пользуются при подобных кризисах.
Поклонники артистки тут же принялись комментировать как сам пост, так и фотографию своей любимицы, которая порадовала натуральностью без тяжелого сценического макияжа.