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Ольга Цибульская показала, как выглядит без макияжа

Ольга Цибульская
16:33 Сегодня Телеграф
znaj.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Оля Цибульская решила удивить своих поклонников и выложила фотографию с лицом без косметики. Так девушка решила начать свое утро.

Кроме неожиданной фотографии певица оставила короткое послание для своих читателей в социальной сети. Популярная телеведущая пожаловалась на то, что ее сын вел себя капризно, назвав такое поведение мальчика "тотальным режимом нехочунебуду".

 

Сьогодні у синульки був тотальний режим #нехочунебуду Виставка котів не вразила скрипку, каже, пора міняти на віолончельа їсти подавайте йому бабусині солоні огірочки і , бажано, з тортом Вклали нехочуху нашого спати. Милуємося Нехай балується.В дорослому житті часу на "нехочунебуду" мало :) Та й тільки батькам по зубах королівський характер їх дітей))) А ви яке заспокійливе приймаєте ??))))))) #мама #сина #добраніч

Публикация от Оля Цибульская (@cybulskaya)

Сначала звездная мамочка сообщила, что малышу не понравилась выставка котов. Потом чадо решило сменить игру на скрипке на более приятное времяпровождение – игру на виолончели. По словам Цибульской, младший член семьи требует бабушкиных фирменных соленых огурцов. Причем требование это носит странный характер, ведь подавать их к столу почему-то надо с тортом.

Но история воспитания ребенка успешно завершилась тем, что нарушителя семейного спокойствия просто отправили спать. В завершении молодая мамочка поинтересовалась у всех читательниц, какими успокоительными они пользуются при подобных кризисах.

Поклонники артистки тут же принялись комментировать как сам пост, так и фотографию своей любимицы, которая порадовала натуральностью без тяжелого сценического макияжа.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Внешность, Ольга Цибульская, Певица, Фото, Фото без макияжа.
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