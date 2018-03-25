Ольга Цибульская показала, как выглядит без макияжа

Кроме неожиданной фотографии певица оставила короткое послание для своих читателей в социальной сети. Популярная телеведущая пожаловалась на то, что ее сын вел себя капризно, назвав такое поведение мальчика "тотальным режимом нехочунебуду".

Сначала звездная мамочка сообщила, что малышу не понравилась выставка котов. Потом чадо решило сменить игру на скрипке на более приятное времяпровождение – игру на виолончели. По словам Цибульской, младший член семьи требует бабушкиных фирменных соленых огурцов. Причем требование это носит странный характер, ведь подавать их к столу почему-то надо с тортом.

Но история воспитания ребенка успешно завершилась тем, что нарушителя семейного спокойствия просто отправили спать. В завершении молодая мамочка поинтересовалась у всех читательниц, какими успокоительными они пользуются при подобных кризисах.

Поклонники артистки тут же принялись комментировать как сам пост, так и фотографию своей любимицы, которая порадовала натуральностью без тяжелого сценического макияжа.