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Настя Каменских обескуражила шикарной леопардовой юбкой

Смотрите фото (3)
Настя Каменских
16:27 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских не перестает удивлять своими соблазнительными нарядами.

Напомним, Настя Каменских не перестает искать свой стиль в одежде, этим летом она особо активная. Настя уже успела покрасоваться шикарными ножками в черной юбке. Также, украинская звезда продемонстрировала утонченное платье в полоску, которое подчеркнуло ее шикарную фигуру и не только. Об этом можно прочитать здесь! 

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Сегодня, 4 июля, Настя опубликовала серию снимков в своем аккаунте в Instagram. Певица продемонстрировала соблазнительный наряд - шикарную юбку с леопардовым принтом и меховой топ голубого цвета. Юбка прикрывает шикарные ноги Насти, чем поклонники немного расстроились. Образ дополнила милыми туфлями темного цвета и аксессуарами - браслетом и сережками. 

По поводу прически, то Настя изменила себя кардинально - выровняла свои шикарные кудри и зачесала их назад. Эта прическа предает ей элегантный вид. Свои глаза выделила темными тенями, а помаду предпочла телесного цвета. 

Один из снимков подписала: "Rrrrrrr...today i’m a wild cat Look by my awesome @lan_ira Top: @allandstore  Skirt: @katimoclothes  Shoes: @marsalaofficial  Thnx to all".

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Второй просто хештегом - "#xfactor". Эта подпись дает основания думать, что Настя снимается в новом сезоне музыкального шоу Х-Фактор, где она будет сидеть в кресле судьи и отбирать талантливые голоса, которые могут стать знаменитыми на всю Украину. За пару часов снимки набрали тысячи лайков и сотни комментариев. 

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Все по теме:

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