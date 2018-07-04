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Надежда Мейхер похвасталась умениями танцевать на пуантах (Видео)

Надежда Мейхер
22:58 Ср, 4 Июль 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица продолжает усовершенствовать свои балетные па.

Украинская певица, екс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грновская продолжает активно совершенствоваться. Так, сейчас звезда продемонстрировала танцевальные упражнения на пуантах. Видео своих умений Надя выложила на странице в Instagram.

"Тут одно из двух...) Или балет меня, или я его... А маленькая вариация называется "Грудастая балеринка", – подписала ролик артистка.

 

Поклонники певицы восхитились ее умением и не сдерживали себя в комплиментах: "Какая вы молодец", "Яркий пример того, что нет ничего невозможного! Браво!", "Молодец!!!!! Волочкова тихо сопит в сторонке!", "Супер! Оце характер, сила волі і ціль! Ви молодчинка!", "Надежда, Вы очень старательны! У Вас прекрасно получается! Ваш настрой прям мотивирует!".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Балет, Видео, Звезда, Надежда Мейхер, Певица, Публикация.
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