Соблазнительная Настя Каменских вместе с Потапом отдыхает в Калифорнии

Соблазнительная Настя Каменских не перестает радовать поклонников своим внешним видом. Певица выглядит безупречно в любом образе. Сегодня Настя Каменских опубликовала новые снимки в своем Instagram.

На фото артистка позировала в обычном но облегающем наряде. Настя покрасовалась шикарными ножками в джинсовых штанах и черной майке с немаленьким вырезом. Образ дополнила маленькой сумочкой и черными босоножками.

На снимках девушка выглядит счастливой, ведь с ней рядом ее самый близкий человек, верный друг и коллега Алексей Потапенко.

Напомним, паре уже приписывали роман и совместное проживание, но слухи так и не подтвердили артисты.