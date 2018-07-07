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Соблазнительная Настя Каменских вместе с Потапом отдыхает в Калифорнии
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10:13 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Настя Каменских опубликовала новые снимки в Instagram, на которых гуляет улицами Калифорнии вместе с Потапом.
Соблазнительная Настя Каменских не перестает радовать поклонников своим внешним видом. Певица выглядит безупречно в любом образе. Сегодня Настя Каменских опубликовала новые снимки в своем Instagram.
На фото артистка позировала в обычном но облегающем наряде. Настя покрасовалась шикарными ножками в джинсовых штанах и черной майке с немаленьким вырезом. Образ дополнила маленькой сумочкой и черными босоножками.
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Настя Каменских рассказала правду о своей личной жизни
На снимках девушка выглядит счастливой, ведь с ней рядом ее самый близкий человек, верный друг и коллега Алексей Потапенко.
Напомним, паре уже приписывали роман и совместное проживание, но слухи так и не подтвердили артисты.
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