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Соблазнительная Настя Каменских вместе с Потапом отдыхает в Калифорнии

Смотрите фото (4)
Потап и Настя Каменских
10:13 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских опубликовала новые снимки в Instagram, на которых гуляет улицами Калифорнии вместе с Потапом.

Соблазнительная Настя Каменских не перестает радовать поклонников своим внешним видом. Певица выглядит безупречно в любом образе. Сегодня Настя Каменских опубликовала новые снимки в своем Instagram.

На фото артистка позировала в обычном но облегающем наряде. Настя покрасовалась шикарными ножками в джинсовых штанах и черной майке с немаленьким вырезом. Образ дополнила маленькой сумочкой и черными босоножками. 

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Настя Каменских рассказала правду о своей личной жизни

На снимках девушка выглядит счастливой, ведь с ней рядом ее самый близкий человек, верный друг и коллега Алексей Потапенко. 

Напомним, паре уже приписывали роман и совместное проживание, но слухи так и не подтвердили артисты. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Калифорния, Настя Каменских, Отдых, Потап, Прогулка, Селфи, Фото.
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