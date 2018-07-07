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Анна Седокова похвасталась тропическим снимком

Анна Седокова
15:15 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Анна Седокова опубликовала летний снимок в своем Instagram.

Напомним, недавно бывший муж Анны Седоковой решил лишить ее родительских прав. Но певица не расстраивается, а будет бороться за дочь до конца. 

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Отметим, экс-солистка группы "Виа Гра" недавно опубликовала снимок, где показала подтянутый животик и стройные ножки. 

Сегодня артистка решила выложить летний снимок, на фоне тропического леса. Анна выглядит шикарно в таком образе. Ее выразительные глаза стали изюминкой этого снимка. 

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Также, певица не перестает соблазнять поклонников своим шикарным декольте. Фото подписала любимой цитатой за сегодня, от знаменитого писателя Омара Хайяма"Пусть те кого бросили мы, найдут лучше нас, а те кто бросил нас поймут, что мы были лучшими".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, летнее фото, Омар Хайям, Седокова, тропический снимок, Фото, Цитата.
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