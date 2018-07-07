Анна Седокова похвасталась тропическим снимком

Напомним, недавно бывший муж Анны Седоковой решил лишить ее родительских прав. Но певица не расстраивается, а будет бороться за дочь до конца.

Отметим, экс-солистка группы "Виа Гра" недавно опубликовала снимок, где показала подтянутый животик и стройные ножки.

Сегодня артистка решила выложить летний снимок, на фоне тропического леса. Анна выглядит шикарно в таком образе. Ее выразительные глаза стали изюминкой этого снимка.

Также, певица не перестает соблазнять поклонников своим шикарным декольте. Фото подписала любимой цитатой за сегодня, от знаменитого писателя Омара Хайяма: "Пусть те кого бросили мы, найдут лучше нас, а те кто бросил нас поймут, что мы были лучшими".