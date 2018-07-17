Для женщины нет ничего более страшного, неприятного и унизительного, чем приставания мужчин на улице.

Для женщины нет ничего более страшного, неприятного и унизительного, чем приставания мужчин на улице. 20-летняя студентка Ноа Янсма (Noa Jansma) из Амстердама настолько устала выслушивать грубости и бояться противоположного пола, что решила сделать с этим хоть что-нибудь. В течение месяца девушка делала селфи с каждым неприятным человеком, что улюлюкал ей вслед, называл похабными словами, говорил пошлости и не давал пройти. Фотографии Ноа Янсма загружала в Instagram и описывала действия и фразы мужчин.