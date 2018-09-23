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Красотка Белла Хадид покорила всех сияющим образом

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Белла Хадид
16:14 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Очаровательное платье подчеркнуло все достоинства модели Беллы Хадид.

Во время Недели моды Белла успела поучаствовать во многих показах, в том числе Versace, Missoni, Roberto Cavalli и Moschino.

В рамках Недели моды в Милане прошла вечеринка Bvlgari в честь выхода новой коллекции украшений сезона весна-лето 2019. Главной звездой вечера стала 21-летняя Белла Хадид: модель была в чёрном, расшитом пайетками, платье с высоким вырезом на бедре от Vivienne Westwood.

Модель восхитила всех окружающих своим прекрасным образом. Платье на Белле Хадид сидит просто шикарно и подчеркивает ее стройную фигуру. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Белла Хадид, Белла Хадид в сияющем образе, Белла Хадид на Недели моды, Неделя моды.
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