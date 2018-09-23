Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4523820-krasotka-bella-hadid-pokorila-vseh-siyayushhim-obrazom.html
Красотка Белла Хадид покорила всех сияющим образом
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16:14 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Очаровательное платье подчеркнуло все достоинства модели Беллы Хадид.
Во время Недели моды Белла успела поучаствовать во многих показах, в том числе Versace, Missoni, Roberto Cavalli и Moschino.
В рамках Недели моды в Милане прошла вечеринка Bvlgari в честь выхода новой коллекции украшений сезона весна-лето 2019. Главной звездой вечера стала 21-летняя Белла Хадид: модель была в чёрном, расшитом пайетками, платье с высоким вырезом на бедре от Vivienne Westwood.
Модель восхитила всех окружающих своим прекрасным образом. Платье на Белле Хадид сидит просто шикарно и подчеркивает ее стройную фигуру.
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