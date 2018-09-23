Красотка Белла Хадид покорила всех сияющим образом

Во время Недели моды Белла успела поучаствовать во многих показах, в том числе Versace, Missoni, Roberto Cavalli и Moschino.

В рамках Недели моды в Милане прошла вечеринка Bvlgari в честь выхода новой коллекции украшений сезона весна-лето 2019. Главной звездой вечера стала 21-летняя Белла Хадид: модель была в чёрном, расшитом пайетками, платье с высоким вырезом на бедре от Vivienne Westwood.

Модель восхитила всех окружающих своим прекрасным образом. Платье на Белле Хадид сидит просто шикарно и подчеркивает ее стройную фигуру.