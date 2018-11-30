Новый год 2019: интересные идеи подарков для возлюбленного в год свиньи

Презент может быть чисто символическим или более дорогим. При выборе стоит учитывать финансовые возможности, уровень отношений и другие факторы. Главная цель заключается в том, чтобы подарок пришел по душе, поэтому изучите предпочтения молодого человека. При совместных походах в магазин обращайте внимание на его реакцию на разные виды товаров. Больше узнайте о его увлечениях, чтобы не прогадать с презентом.
Романтика
Вне зависимости от того, встречаетесь вы всего пару месяцев или долгое время вместе, будут уместными романтические подарки. Они покажут ваши чувства, а может, и позволят вывести отношения на новый уровень.
Обратите внимание на следующие варианты:
Необычным и романтичным презентом для молодого человека станет и камапростыня. Так называют простыню в виде игрового поля, на котором изображены позы из Камасутры.
Нестареющая классика
Если вы не знаете, что подарить парню на Новый 2019 год, тогда обратите внимание на классические, универсальные варианты:
Если человек употребляет спиртные напитки, можно преподнести бутылку хорошего вина или другого дорогого алкоголя. Курящему человеку можно преподнести стильную зажигалку с гравировкой или курительную трубку с табаком. Если ваш парень работает в офисе, тогда можно купить необычный канцелярский набор или дорогую ручку.
Хобби
Так как Желтая Земляная Свинья, которая является покровительницей 2019 года, практичное и трудолюбивое животное, которое любит веселье и отдых, уместными будут подарки, связанные хобби. Отправляться за таким презентом нужно только в том случае, если вы точно знаете, чем увлекается любимый.
С учетом хобби можно выбрать что-то из следующих вариантов:
Если ваш молодой человек – мастер на все руки, купите ему ручной или электрический инструмент: набор ключей, электродрель, электронную рулетку, многофункциональные плоскогубцы и др.
Впечатления
Если вы хотите, чтобы молодому человеку запомнился подарок на Новый 2019 год, выбирайте подходящий вариант из следующего:
"Не забывайте учитывать предпочтения парня, чтобы презент ему действительно понравился".
Подарки своими руками
Если вы занимаетесь рукоделием, можете связать шарф, жилетку или свитер для любимого. Неплохим вариантом будет и чехол для кружки, связанный спицами или крючком. Благодаря ему, напиток будет долгое время оставаться горячим.
Своими руками можно подготовить такие подарки:
Оригинальным презентом будет чековая книжка желаний. На листиках написаны разные желания. Когда парень отрывает листик, вы выполняете желание, написанное на нем. Также можно подготовить эротический танец или устроить романтический ужин. Включайте фантазию и удивляйте любимого человека в новогоднюю ночь.