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Новый год 2019: интересные идеи подарков для возлюбленного в год свиньи

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Новый год 2019: интересные идеи подарков для возлюбленного в год свиньи
11:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Среди огромного ассортимента в магазинах подобрать подарки парню на Новый 2019 год не составит труда.

Презент может быть чисто символическим или более дорогим. При выборе стоит учитывать финансовые возможности, уровень отношений и другие факторы. Главная цель заключается в том, чтобы подарок пришел по душе, поэтому изучите предпочтения молодого человека. При совместных походах в магазин обращайте внимание на его реакцию на разные виды товаров. Больше узнайте о его увлечениях, чтобы не прогадать с презентом.

Год Желтой Земляной Свиньи 2019: что можно и нельзя ставить на новогодний стол

Романтика

Вне зависимости от того, встречаетесь вы всего пару месяцев или долгое время вместе, будут уместными романтические подарки. Они покажут ваши чувства, а может, и позволят вывести отношения на новый уровень.

Обратите внимание на следующие варианты:

  • парные кружки в виде сердец или чашка с признанием в любви, собственным или совместным фото;
  • футболка с необычным принтом (совместное фото или прикольная надпись);
  • набор шоколада с фотографиями;
  • поздравительные стихи;
  • чехол на телефон со своим фото;
  • 3D-светильник в форме сердца;
  • фоторамка в виде сердца;
  • проектор звездного неба;
  • пазлы с совместным фото (альтернативой может стать изображение места, где вы хотите вместе побывать).

Что подарить на Новый 2019 год по знакам Зодиака

Необычным и романтичным презентом для молодого человека станет и камапростыня. Так называют простыню в виде игрового поля, на котором изображены позы из Камасутры.

Нестареющая классика

Если вы не знаете, что подарить парню на Новый 2019 год, тогда обратите внимание на классические, универсальные варианты:

  • портмоне (в кармашек можно вложить собственное фото);
  • кожаный портфель;
  • сумку для ноутбука;
  • зажим для галстука;
  • запонки;
  • ремень из кожи;
  • стильный ежедневник в кожаной обложке;
  • визитницу;
  • зажим для денег.

Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи

Если человек употребляет спиртные напитки, можно преподнести бутылку хорошего вина или другого дорогого алкоголя. Курящему человеку можно преподнести стильную зажигалку с гравировкой или курительную трубку с табаком. Если ваш парень работает в офисе, тогда можно купить необычный канцелярский набор или дорогую ручку.

Хобби

Так как Желтая Земляная Свинья, которая является покровительницей 2019 года, практичное и трудолюбивое животное, которое любит веселье и отдых, уместными будут подарки, связанные хобби. Отправляться за таким презентом нужно только в том случае, если вы точно знаете, чем увлекается любимый.

Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога

С учетом хобби можно выбрать что-то из следующих вариантов:

  • Спортсмену можно подарить инвентарь или форму (боксерские перчатки, футбольный мяч, хоккейную шайбу и др.), фитнес-браслет, абонемент в тренажерный зал.
  • Автомобилист обрадуется чехлам на сиденья, массажной накладке, держателю для телефона, дорожному набору инструментов, сертификату на мойку или техническое обслуживание. Из более дорогих презентов может стать хорошим вариантом видеорегистратор или навигатор.
  • Любителю компьютерных игр можно преподнести игровую мышку, клавиатуру с подсветкой, хорошие наушники, беспроводные колонки. Если не готовы потратить много денег, тогда закажите коврик с совместным фото или термокружку. Альтернативой может стать футболка, майка или другая вещь с логотипом любимой игры.
  • Охотнику или рыболову подарите термос, многофункциональный нож, рюкзак, походную посуду, фонарь, снасти и др.
  • Фотографу можно выбрать штатив с регулировкой, чехол для фотоаппарата, пульт для селфи, внешний аккумулятор.

Как украсить дом на Новый год 2019: главные цвета и атрибуты

Если ваш молодой человек – мастер на все руки, купите ему ручной или электрический инструмент: набор ключей, электродрель, электронную рулетку, многофункциональные плоскогубцы и др.

Впечатления

Если вы хотите, чтобы молодому человеку запомнился подарок на Новый 2019 год, выбирайте подходящий вариант из следующего:

  • сертификат на совместное посещение СПА-салона;
  • игра в пейнтбол;
  • полет в авиатрубе;
  • спуск на зип-лайне;
  • картинг;
  • билеты на каток;
  • прогулка на лошадях;
  • урок экстремального вождения;
  • билеты на концерт;
  • катание на снегоходах и др.

"Не забывайте учитывать предпочтения парня, чтобы презент ему действительно понравился".

Новый год 2019: идеи стильных причесок для праздника

Подарки своими руками

Если вы занимаетесь рукоделием, можете связать шарф, жилетку или свитер для любимого. Неплохим вариантом будет и чехол для кружки, связанный спицами или крючком. Благодаря ему, напиток будет долгое время оставаться горячим.

Своими руками можно подготовить такие подарки:

  • оригинальную фоторамку с совместным фото;
  • фотоколлаж;
  • печенье, торт или другие угощения;
  • фильм или презентация.

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Оригинальным презентом будет чековая книжка желаний. На листиках написаны разные желания. Когда парень отрывает листик, вы выполняете желание, написанное на нем. Также можно подготовить эротический танец или устроить романтический ужин. Включайте фантазию и удивляйте любимого человека в новогоднюю ночь.

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