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Победительница шоу "Модель XL" украсила обложку известного глянца

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Победительница шоу &quot;Модель XL&quot; украсила обложку известного глянца
13:49 Сегодня Телеграф inlviv.in.ua Фото: inlviv.in.ua

Новости шоу бизнеса: Местом для съемки выбрали крышу известного шоппинг-центра.

Победительница второго сезона проекта "Модель XL" 23-летняя львовянка Наталья Петрик снялась в профессиональной фотосессии в Париже.

Результат работы сможем оценить уже в январе - именно тогда Наташа украсит обложку украинского ELLE.

В новом выпуске старший редактор ELLE Наталья Пасечник поговорила с Наташей Петрик о поколении Z, новых стандартах красоты и стажировке в мишленовских ресторанах.

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Девушка позирует в черном лаковом плаще от Андре Тана с зачесанными назад волосами. "Вот и стали мы друг у друга первыми. Безграничная благодарность всей команде, которая создала этот результат ", - написала в своем микроблоге Наталья.

"Мы снимали в Париже на крыше известного универмага, на улице было +5 градусов. Наталья была в летней коллекции a.TaN Plus Size, но она даже не подала вида на сколько ей было холодно, а это говорит о том, что она настоящий профессионал ", - прокомментировал дизайнер.

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Elle, Модель XL, Наталья Петрик, Победительница шоу Модель XL, Шоу Модель XL.
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