Скачать
Пятница, 11.01.2019
Украина начинает серийное производство мощного ракетного комплекса
Украина начинает серийное производство мощного ракетного комплекса
Порошенко: Экономика Украина вышла из зоны риска
Порошенко: Экономика Украина вышла из зоны риска
Владимир Кличко возвращается в бокс
Владимир Кличко возвращается в бокс
Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий
Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий

Катерина Осадчая показала новые невероятные кадры из Маврикия

Катерина Осадчая показала новые невероятные кадры из Маврикия
12:05 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram ведущая разместила несколько впечатляющих фото, на которых она позирует на фоне невероятной природы Маврикия.

В сети ведущая делится снимками с отдыха.

Известная украинская ведущая Катерина Осадчая вместе со своим супругом, также ведущим, Юрием Горбуновым отдыхает на островном государстве Маврикий, знаменитом своими пляжами, лагунами и рифами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Прекрасна наша земля! На Маврикії безліч водоспадів, зелених долин і неймовірних гір #mauritius #nofilter

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Звезды отдыхают: украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новое фото с Маврикии

"Южная точка острова, здесь нет рифа и вся сила океанических волн бьет изо всех сил в берег. Фото не передает и трети масштаба, но точно передает настроение", – подписала снимки Катерина.

"Прекрасна наша земля. На Маврикии множество водопадов, зеленых долин и невероятных гор", – подписала еще несколько ярких фото Катерина Осадчая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отдых, Знаменитости, Телеведущая, Маврикий, Катя Осадчая, Телезвезды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака
02 Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
03 "Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании
04 В Google Assistant появилась новая интересная функция
05 Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
США начали выводить из Сирии наземную военную технику
США начали выводить из Сирии наземную военную технику
Экзарх Константинополя: ПЦУ может стать патриархатом
Экзарх Варфоломея: ПЦУ может стать патриархатом
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь