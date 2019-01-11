Катерина Осадчая показала новые невероятные кадры из Маврикия

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram ведущая разместила несколько впечатляющих фото, на которых она позирует на фоне невероятной природы Маврикия.

В сети ведущая делится снимками с отдыха.

Известная украинская ведущая Катерина Осадчая вместе со своим супругом, также ведущим, Юрием Горбуновым отдыхает на островном государстве Маврикий, знаменитом своими пляжами, лагунами и рифами.

"Южная точка острова, здесь нет рифа и вся сила океанических волн бьет изо всех сил в берег. Фото не передает и трети масштаба, но точно передает настроение", – подписала снимки Катерина.

"Прекрасна наша земля. На Маврикии множество водопадов, зеленых долин и невероятных гор", – подписала еще несколько ярких фото Катерина Осадчая.