Тина Кароль в золотом платье за 50 тысяч гривен покорила сеть

Тина Кароль побывала на музыкальной премии "Золотая Жар-птица".
Артистка стала специальной гостьей на церемонии вручения наград музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019", которая прошла в столичном Дворце "Украина".
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#золотажарптиця @m2ukraine #tinakarol wearing @yuliya_magdych jewelry @guzema_jewelry Ph @pavelorlov #тинакароль
Кароль примерила корсет и черную длинную юбку со шлейфом от украинского дизайнера Юлии Магдыч.
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#золотажарптиця @m2ukraine #tinakarol wearing @dolcegabbana Style by @kameronfashion Ph @pavelorlov #тинакароль
Для совместного выступления с группой Бумбокс Тина предпочла золотое драпированное платье из эластичной парчи и вырезом в форме сердца от Dolce & Gabbana за 1785 евро (54 тысячи гривень).
Поклонники Тины Кароль остались в восторге от нового образа артистки.