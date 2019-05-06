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Оля Цибульская сообщила о краже ее собственного автомобиля

Оля Цибульская сообщила о краже ее собственного автомобиля
11:54 Сегодня Телеграф clutch.u Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Инцидент произошел в Киеве, по адресу ул. Парково-Сырецкая, 9.

В воскресенье, 5 мая, у телеведущей Оли Цибульской украли автомобиль — черную Toyota Raw4 Hybrid. В промежуток с 17 до 19 часов машина звезды была припаркована у Сырецкого парка. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"УКРАЛИ МАШИНУ! ⚠️ ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 Hybrid черного цвета. С 17-19:00 по адресу Парково-Сырецкая 9 в Киеве. Припарковалась возле парка Сырецкого. Кто может помочь — пишите в директ! Спасибо за репост!" — написала она.

К слову, ориентировочная цена автомобиля — около 1 млн гривен (37,9 тыс. долларов). 

Поклонники телеведущей выразили ей поддержку в комментариях и пожелали скорее найти злоумышленников:

"Олечка, держитесь! Желаю, чтобы Ваш автомобиль нашлось как можно быстрее", "Прям напротив нашего дома! Олечка, я хочу чтобы случилось чудо и этот ужас обернулся добром", "Ужасно. Надеюсь Оля, что вы найдете свой автомобиль".

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Однако нашлись и те, кто не упустил возможности позлорадствовать:

"А нечего покупать такое дорогое. Была бы обычная машина — никто бы и не украл. Конечно обидно, как бы то ни было. И купе новое скоро))".

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Знаменитости, Авто, Кража автомобиля, Оля Цибульская.
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