"Я желаю ему здоровья и счастья": отец Меган Маркл отреагировал на рождение внука

Новости шоу бизнеса: Вчера поклонники герцогов Сассекских праздновали радостное событие - рождение первенца принца Гарри и Меган Маркл.

Новоиспеченный отец не сдержал чувств и признался, что "невероятно счастлив". Поклонникам придется подождать, пока малыша представят публике и объявят его имя, поэтому журналисты обратились за комментариями к отцу герцогини, с которым она не общается последний год.

"Я счастлив, что у матери и сына все хорошо. Я горжусь тем, что мой новый внук родился в британской королевской семье, и уверен, что он с достоинством и честью послужит короне и стране", - сказал Томас Маркл изданию The Sun.

К сухому официальному комментарию он добавил более теплое пожелание своему внуку и дочери: "Я желаю ему здоровья и счастья, и поздравляю свою любимую дочку, герцогиню Маркл, и принца Гарри". В отличие от Томаса, мать Меган, Дория Рагланд, находится вместе с дочерью и тоже "очень рада рождению своего внука".

Отношения между близкими испортились после того, как Томас Маркл начал сотрудничать с папарацци и давать скандальные интервью о герцогине. Неизвестно, встретится ли он со своим внуком лично, но во время прошлогоднего интервью на шоу Good Morning Britain Томас рассуждал довольно оптимистично: "Я надеюсь, что у них родится прекрасный ребенок, и я смогу увидеть маленькую копию Меган или копию Гарри. Я с нетерпением жду, когда это произойдет. Думаю, Меган станет отличной мамой, и тогда, возможно, мы забудем прошлое и снова свяжемся".