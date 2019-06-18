"Шер?": Настя Каменских удивила сходством с известной исполнительницей

Новости шоу бизнеса: Певица Настя Каменских выбрала для девичника образ, в котором стала похоже на легендарную американскую певицу.

Недавно украинский шоу-бизнес отгулял "Свадьбу века" — поженились Настя Каменских и Потап. Однако мало кто знает, что накануне долгожданной церемонии бракосочетания, оба артиста устроили масштабные вечеринки, на которых присутствовали только самые близкие.

Так, Каменских закатила грандиозный девичник с игрушками для взрослых, откровенными разговорами и, безусловно, стильными нарядами.

Так, фотографиями с девичьего вечера Настя Каменских начала делиться только сейчас. Певица предстала в стильном белом образе. Она надела на тусовке белое платье-пиджак с глубоким декольте, которое подчеркнуло все достоинства ее идеальной фигуры. Распущенные кудри Каменских украсила диадемой и белой фатой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sharing Love #NKBRIDEPARTY Photo: @maksymgetman Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 18 Июн 2019 в 3:23 PDT

Однако на новых фотографиях невесту Потапа почему-то сравнили с легендарной обладательницей Грэмми Шер. Решающую роль в этом, видимо, сыграл макияж, которые придал взгляду Каменских особую кокетливость.

"На Шер здесь похожа", "На Шер похожа тут))", "Корону снять на ночь забыла", "Фото Cher?", "Похожа на Шер", "Королева", "Очень очень принцессно)))", "Красавица ,будь счастлива", "Очень красивая", — обсуждают кадры в Сети.