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"Шер?": Настя Каменских удивила сходством с известной исполнительницей
"Шер?": Настя Каменских удивила сходством с известной исполнительницей

"Шер?": Настя Каменских удивила сходством с известной исполнительницей

"Шер?": Настя Каменских удивила сходством с известной исполнительницей
22:01 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Настя Каменских выбрала для девичника образ, в котором стала похоже на легендарную американскую певицу.

Недавно украинский шоу-бизнес отгулял "Свадьбу века" — поженились Настя Каменских и Потап. Однако мало кто знает, что накануне долгожданной церемонии бракосочетания, оба артиста устроили масштабные вечеринки, на которых присутствовали только самые близкие.

Так, Каменских закатила грандиозный девичник с игрушками для взрослых, откровенными разговорами и, безусловно, стильными нарядами.

Так, фотографиями с девичьего вечера Настя Каменских начала делиться только сейчас. Певица предстала в стильном белом образе. Она надела на тусовке белое платье-пиджак с глубоким декольте, которое подчеркнуло все достоинства ее идеальной фигуры. Распущенные кудри Каменских украсила диадемой и белой фатой.

 
 
 
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Sharing Love #NKBRIDEPARTY Photo: @maksymgetman

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Однако на новых фотографиях невесту Потапа почему-то сравнили с легендарной обладательницей Грэмми Шер. Решающую роль в этом, видимо, сыграл макияж, которые придал взгляду Каменских особую кокетливость.

Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника

"На Шер здесь похожа", "На Шер похожа тут))", "Корону снять на ночь забыла", "Фото Cher?", "Похожа на Шер", "Королева", "Очень очень принцессно)))", "Красавица ,будь счастлива", "Очень красивая", — обсуждают кадры в Сети.

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Настя Каменских, Снимок, Фото, Певица.
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