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Потап показал романтическое видео с супругой в постели

Потап показал романтическое видео с супругой в постели
13:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новое видео Потап опубликовал на своей странице в Instagram-Stories.

Новоиспеченная украинская семья, певица Настя Каменских и рэпер Потап продолжают покорять армию поклонников в социальных сетях, показывая то, как они наслаждаются друг другом и демонстрируют свои чувства.

В коротком ролике рэпер со своей женой Настей Каменских шутят друг над другом в постели.

В кадре девушка положила свои пышные волосы на голову Потапа и попросила его представить, будто это его родные. 

Потап и Настя Каменских показали поклонникам трогательное фото

"Настя, у тебя волосы как проволока", – отреагировал артист на придуманный женой парик.

Каменских с юмором ответила: "А ты представь, если бы у тебя были такие волосы" и добавила, что ему подходит такая прическа.

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Все по теме:

Видео, Знаменитости, Настя Каменских, Потап, Романтик, Instagram Stories, Романтическое видео.
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