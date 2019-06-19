Потап показал романтическое видео с супругой в постели

Новоиспеченная украинская семья, певица Настя Каменских и рэпер Потап продолжают покорять армию поклонников в социальных сетях, показывая то, как они наслаждаются друг другом и демонстрируют свои чувства.
В коротком ролике рэпер со своей женой Настей Каменских шутят друг над другом в постели.
В кадре девушка положила свои пышные волосы на голову Потапа и попросила его представить, будто это его родные.
Сладкая парочка #Потап и #НастяКаменских делятся с поклонниками постельной романтикой)) pic.twitter.com/mL1Dw3USLo
— MyGlamWish (@glam_wish) 19 июня 2019 г.
"Настя, у тебя волосы как проволока", – отреагировал артист на придуманный женой парик.
Каменских с юмором ответила: "А ты представь, если бы у тебя были такие волосы" и добавила, что ему подходит такая прическа.