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Мисс Украина 2019: все подробности предстоящего конкурса красоты
Мисс Украина 2019: все подробности предстоящего конкурса красоты

Мисс Украина 2019: все подробности предстоящего конкурса красоты

Мисс Украина 2019: все подробности предстоящего конкурса красоты
11:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Самый известный конкурс красоты "Мисс Украина 2019", который ежегодно проводится в Киеве, объявил новую дату события.

Мероприятие состоится 12 сентября во Дворце "Украина", а участие в нем примут 25 конкурсанток.

Об этом сообщил Национальный комитет конкурса на своей странице в Facebook.

Совсем скоро именно эти девушки окажутся на сцене Дворца "Украина", на самом масштабном шоу страны, – говорится в сообщении.

В финал конкурса "Мисс Украина 2019" попали:

1. Елизавета Адамская

2. Юлия Высоцкая

3. Кристина Герман

4. Кристина Гордиенко

5. Инна Гудзь

6. Кристина-Диана Записоцкая

7. Яна Иванова

8. Татьяна Калакуцкая

9. Марина Киосе

10. Валерия Кучеренко

11. Марта Марциняк

12. Людмила Милевская

13. Юлия Мосейко

14. Анастасия Никитюк

15. Маргарита Паша

16. Елена Руденко

17. Елена Смирнова

18. Марина Сотник

19. Анастасия Стеценко

20. Юлия Ткач

21. Елена-Эвелина Фирут

22. Анастасия Чайка

23. Татьяна Чапля

24. Наталья Червона

25. Диана Шабас

Согласно обновленным условиям конкурса Организаторы конкурса красоты Мисс Украина изменили требования к участницам шоу: детали , к участию в конкурсах Miss World, Miss Earth и Miss International участницам "Мисс Украина" нужно иметь возраст от 17 до 25 лет, а рост − от 168 см.

Конкурс красоты меняет требования к росту и возрасту участниц

Известно, что призовой фонд для победительницы 2019 года увеличен и в этом году обладательница титула "Мисс Украина" получит 400 тысяч гривен. Девушки со званием "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" в этом году получат по 200 тысяч гривен.

В состав жюри "Мисс Украина 2019" вошли: Мария Ефросинина, Андре Тан, Александра Кучеренко, Владимир Остапчук, Николай Тищенко, Юлия Айсина, Юрий Ткач, Ольга Харлан, Богдан Юсипчук и Ирина Горовая.

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Конкурс красоты, Мисс-Украина, Конкурсантки, Мисс Украина 2019.
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