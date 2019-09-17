Актер "Очень странных дел" Джо Кири шокировал фанатов (Фото)

Новости шоу бизнеса:Если Терон в подобном образе произвела на поклонников приятное впечатление, то вид Кири вызвал недоумение.

Очень странные дела творятся с Джо Кири. Актер покорил зрителей высокой прической в образе Стива Харрингтона, но недавно он сменил имидж, рассмешив одних фанатов и расстроив других.

То ли Джо насмотрелся на Тимоти Шаламе в "Короле" или на Шарлиз Терон в грядущем "Форсаже", но на модное мероприятие Chanel он явился со стрижкой под горшок.

"Помните, мы задавались вопросом: это Джо Кири такой горячий, или все дело в волосах? Теперь мы все знаем ответ", — написал один из расстроенных пользователей Twitter. В социальных сетях поклонники пустились во все тяжкие.

who in GODS NAME cut joe keery’s hair ... i literally thought this was josh hutcherson pic.twitter.com/AevQ3pcKjp — dalia (@quitnasa) September 13, 2019

"Психотерапевт: его стрижка не может вас ранить, это просто волосы"

i knew joe keery’s new haircut reminded me of something pic.twitter.com/iLFyxyYtZ2 — norm’s manon (fan account) (@reedushiddles) September 13, 2019

С кем только не сравнили актера фанаты: со взрослой версией Уилла Байерса из "Очень странных дел", с Сэмом Тарли из "Игры престолов" и даже с героем Джима Керри из фильма "Тупой и еще тупее".