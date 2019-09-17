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Актер "Очень странных дел" Джо Кири шокировал фанатов (Фото)

Актер "Очень странных дел" Джо Кири шокировал фанатов (Фото)
11:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Если Терон в подобном образе произвела на поклонников приятное впечатление, то вид Кири вызвал недоумение.

Очень странные дела творятся с Джо Кири. Актер покорил зрителей высокой прической в образе Стива Харрингтона, но недавно он сменил имидж, рассмешив одних фанатов и расстроив других.

То ли Джо насмотрелся на Тимоти Шаламе в "Короле" или на Шарлиз Терон в грядущем "Форсаже", но на модное мероприятие Chanel он явился со стрижкой под горшок.

"Помните, мы задавались вопросом: это Джо Кири такой горячий, или все дело в волосах? Теперь мы все знаем ответ", — написал один из расстроенных пользователей Twitter. В социальных сетях поклонники пустились во все тяжкие. 

"Психотерапевт: его стрижка не может вас ранить, это просто волосы"  

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С кем только не сравнили актера фанаты: со взрослой версией Уилла Байерса из "Очень странных дел", с Сэмом Тарли из "Игры престолов" и даже с героем Джима Керри из фильма "Тупой и еще тупее".

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Прически, Знаменитости, Актер, Джо Кири.
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