Актер "Очень странных дел" Джо Кири шокировал фанатов (Фото)

Очень странные дела творятся с Джо Кири. Актер покорил зрителей высокой прической в образе Стива Харрингтона, но недавно он сменил имидж, рассмешив одних фанатов и расстроив других.

То ли Джо насмотрелся на Тимоти Шаламе в "Короле" или на Шарлиз Терон в грядущем "Форсаже", но на модное мероприятие Chanel он явился со стрижкой под горшок.

"Помните, мы задавались вопросом: это Джо Кири такой горячий, или все дело в волосах? Теперь мы все знаем ответ", — написал один из расстроенных пользователей Twitter. В социальных сетях поклонники пустились во все тяжкие.

who in GODS NAME cut joe keery’s hair ... i literally thought this was josh hutcherson pic.twitter.com/AevQ3pcKjp

— dalia (@quitnasa) September 13, 2019