В Британии появился еще один "законный наследник престола": кто он

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11:54 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:73-летний французский пенсионер Франсуа Графто намерен судиться с королевой Великобритании Елизаветой II.

Как пишет Mirror, это уже не первая подобная шумиха вокруг главы королевской семьи. Графто уже дважды обращался к Елизавете II с просьбой передать ему образцы ее ДНК, но безуспешно. Пенсионер готовит третье обращение, но в случае очередного отказа обратится в суд. Не смущает его и тот факт, что, согласно закону, королева не может быть подвергнута ни уголовному, ни судебному преследованию в гражданском суде. Мужчина собирается судиться с Букингемским дворцом в целом.

В беседе с журналистами Графто утверждает, что в свое время его бабушка имела связь с будущим королем Эдуардом VIII - тогда еще принцем Уэльским. Так на свет появился его отец Пьер-Эдуард, хотя официальная информация гласит, Эдуард VIII был бездетным и скончался еще в 1972 году. За молчание женщине якобы платили крупные суммы.

На троне Эдуард VIII пребывал с января по декабрь 1936 года. Позже он отрекся от престола ради брака с жительницей США Уоллис Симпсон и тогда же якобы было оговорено отстранение от какого-либо наследства его потомками. Сам Эдуард получил титул герцога Виндзорского, а трон занял его младший брат Георг VI - отец Елизаветы II.

Эдуард VIII

СМИ: Королеве Елизавете II нужна срочная операция

Как отмечает Графто, его не интересуют деньги или титул. Мужчина лишь стремится восстановить справедливость и рассказать правду о величайшей тайне королевской семьи. Своих наследников у пенсионера нет.

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Королевская семья, Елизавета II, Престол, Наследник престола, Франсуа Графто.
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