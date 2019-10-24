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Мама Леди Гаги рассказала о психических расстройствах дочери

Мама Леди Гаги рассказала о психических расстройствах дочери
15:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Успешная актриса и певица Леди Гага не всегда была такой эпатажной и уверенной в себе девушкой.

Сама Гага не раз публично рассказывала о своих личных проблемах, и теперь историей непростого детства дочери поделилась мама певицы.

Леди Гага активно выступает за защиту психического здоровья людей. И этому действительно есть весомые причины. В одном из недавних интервью на канале CBS мама певицы Синтия Джерманотта рассказала, что первые проблемы у дочери начались прямо перед подростковым возрастом. В средней школе сверстники не ценили уникальность Леди Гаги, и из-за этого ей приходилось терпеть постоянные унижения и насмешки.

"В средней школе я увидела, что произошел переворот - из очень счастливой и целеустремленной молодой девушки она превратилась в кого-то, кто начал сомневаться в своей самооценке, сомневаться в себе", - утверждает Синтия.

Джерманотта признает, что не была готова к решению таких проблем дочери. Мама певицы отмечает, что современное общество относится к психическому здоровью не так, как к физическому. Поэтому Синтия не понимала, что делать в этой ситуации.

 
 
 
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"Что я действительно поняла, так это то, что ни одна семья не застрахована от этого, и мы все должны знать, куда мы пойдем и к кому обратимся, если что-то подобное случится в наших семьях", - поделилась она.

Также мама Леди Гаги дала очень важный совет: слушать и понимать своих детей, ценить их открытость и не бояться открыться им в ответ.

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