Мама Леди Гаги рассказала о психических расстройствах дочери

Новости шоу бизнеса:Успешная актриса и певица Леди Гага не всегда была такой эпатажной и уверенной в себе девушкой.

Сама Гага не раз публично рассказывала о своих личных проблемах, и теперь историей непростого детства дочери поделилась мама певицы.

Леди Гага активно выступает за защиту психического здоровья людей. И этому действительно есть весомые причины. В одном из недавних интервью на канале CBS мама певицы Синтия Джерманотта рассказала, что первые проблемы у дочери начались прямо перед подростковым возрастом. В средней школе сверстники не ценили уникальность Леди Гаги, и из-за этого ей приходилось терпеть постоянные унижения и насмешки.

"В средней школе я увидела, что произошел переворот - из очень счастливой и целеустремленной молодой девушки она превратилась в кого-то, кто начал сомневаться в своей самооценке, сомневаться в себе", - утверждает Синтия.

Джерманотта признает, что не была готова к решению таких проблем дочери. Мама певицы отмечает, что современное общество относится к психическому здоровью не так, как к физическому. Поэтому Синтия не понимала, что делать в этой ситуации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 5 Окт 2019 в 10:00 PDT

"Что я действительно поняла, так это то, что ни одна семья не застрахована от этого, и мы все должны знать, куда мы пойдем и к кому обратимся, если что-то подобное случится в наших семьях", - поделилась она.

Также мама Леди Гаги дала очень важный совет: слушать и понимать своих детей, ценить их открытость и не бояться открыться им в ответ.