Звезда "Трансформеров" и сериала "Доктор Кто" потеряла отца

40-летняя американская актриса рассказала о потере отца. Мужчина страдал от хронических недугов и оказался в группе риска во время вспышки Covid-19.

На личной странице в твиттере звезда "Трансформеров" потрясла признанием о том, что ее 67-летний отец Питер заразился коронавирусом. София Майлс показала щемящие кадры из больничной палаты. Она посещала больного отца, прикованного к больничной койке, в маске, очках и перчатках.

Фоловеры были тронуты фотографией, а уже через несколько часов узнали, что эта встреча актрисы с отцом была последней. Мужчина, который на протяжении последних лет боролся с болезнью Паркинсона и у него были проблемы со здоровьем, умер от смертельного Covid-19.

Yesterday I went on a journey to see my father. This is the harsh reality of the Coronavirus pic.twitter.com/T609EBfAfJ

— Sophia Myles (@SophiaMyles) March 21, 2020