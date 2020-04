"Я ухожу из кино": Тайка Вайтити нашел себе новое занятие

Режиссер фильмов "Тор 3: Рагнарек" и "Тор 4: Любовь и Гром" Тайка Вайтити объявил о том, что намерен покинуть кинематограф. Как свидетельствует объявление постановщика на официальной странице в Твиттер, он предпочел заняться шитьем.

"Я ухожу из кино. Это правильное решение, когда ты можешь принести так много радости миру своим шитьем. Кстати, это кролик и змея, и они слегка потрепанные не просто так. Это такой "деревенский стиль". И это язык, выходящий из змеиной пасти, а не тампон, вы, умники", - написал он.

С момента публикации "твит" набрал около 50 тысяч лайков, и многие поклонники творчества постановщика признались, что успели "сильно испугаться".

I'm quitting film. It's the right thing to do when you can bring so much joy to the world with your sewing. Btw it's a rabbit and a snake and the frayed bits are on purpose. It's "rustic". And that's a tongue coming out of the snake's mouth not a tampon you smart arses. pic.twitter.com/NSsyCuxUN1

— Taika Waititi (@TaikaWaititi) April 5, 2020