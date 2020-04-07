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"Я ухожу из кино": Тайка Вайтити нашел себе новое занятие

"Я ухожу из кино": Тайка Вайтити нашел себе новое занятие
03:44 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости шоу бизнеса:Режиссер "Тора 4" пообещал покинуть кинематограф.

Режиссер фильмов "Тор 3: Рагнарек" и "Тор 4: Любовь и Гром" Тайка Вайтити объявил о том, что намерен покинуть кинематограф. Как свидетельствует объявление постановщика на официальной странице в Твиттер, он предпочел заняться шитьем.

"Я ухожу из кино. Это правильное решение, когда ты можешь принести так много радости миру своим шитьем. Кстати, это кролик и змея, и они слегка потрепанные не просто так. Это такой "деревенский стиль". И это язык, выходящий из змеиной пасти, а не тампон, вы, умники", - написал он.

С момента публикации "твит" набрал около 50 тысяч лайков, и многие поклонники творчества постановщика признались, что успели "сильно испугаться".

О ком речь: 

В 2020 году заслуги Вайтити высоко оценила Американская Киноакадемия. Он был удостоен премии "Оскар" за сценарий картины "Кролик Джоджо".Что касается четвертой экранизации комиксов Marvel, посвященных Тору, то постановщик приступит к съемкам в 2021 году, когда будет полностью восстановлена работа голливудской киноиндустрии, которой был нанесен серьезный ущерб во время борьбы с пандемией коронавируса. Релиз фильма запланирован на 2022 год.

Напомним: 

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Все по теме:

Фильмы, Режиссер, Шитье, Тайка Вайтити.
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