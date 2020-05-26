Супруга Влада Ямы показала чувственные фото с мужем

Украинский хореограф Влад Яма в начале мая поделился пикантными подробностями отношений с любимой.
В этот раз его жена, Лилия, поделилась размышлениями о семейной жизни, порадовав поклонников романтичными фото с супругом.
"Семья - это где тепло и уютно. Где тебя поймут, помогут и всегда поддержат. Главное - разглядеть правильного партнера по жизни и не спешить в этом деле, как по мне, - написала в Instagram мама 5-летнего Леона. - Погода и температура дома уже зависит от самой женщины, ее принятии и любви себя. Так что прежде чем требовать с партнера, начинайте с себя. Ключ к успеху - работа над собой".
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"Давай уже обниматься скорее! - ответил на ее публикацию любящий муж, который не удержался и опубликовал на своей странице фото красавицы-жены. - Мало того что красивая, так еще мудрая и готовит невероятно!"
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Напомним, недавно Влад Яма рассказал, что в феврале этого года столкнулся с необычной респираторной инфекцией.