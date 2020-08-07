Forbes составил рейтинг самых популярных TikTok-звезд

Журнал Forbes впервые представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд китайского видеосервиса TikTok.

Издание оценивало прибыль до налогообложения, которую блогеры получили с 30 июня 2019 года по 30 июня 2020-го.

Для составления рейтинга Forbes поговорил с агентами, менеджерами, маркетологами и инвесторами.

Первое место заняла 19-летняя Эдисон Рэй Истерлинг из американского штата Луизиана. Она за 12 месяцев, которые завершились 30 июня 2020 года, заработала с помощью TikTok около $5 млн.

На втором и третьем местах оказались сестры Чарли и Дикси ДьАмелио, которые заработали $4 млн и $2,9 млн соответственно.Чарли больше освещает модные вопросы, а Дикси хочет стать певицей.

Замкнули рейтинг Лорен Грей, у которой этой весной была самая большая фан-база среди всех "тиктокеров" (2,6 миллиона долларов), Джош Ричардс, который стал соучредителем собственного агентства талантов TalentX и директором по стратегии Triller - конкурента TikTok (1,5 миллиона долларов) и Майкл Ли, который заключил контракты с Oreo и Sony (1,2 миллиона долларов).

Как ранее сообщалось, скандал с Forbes не помешал Кайли Дженнер оказаться на вершине списка самых высокооплачиваемых звезд в мире.

Также, глава компаний Tesla и SpaceX, американец Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.