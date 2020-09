"Пішов ти": звезда Marvel учит фанатов ругаться на украинском языке: забавное видео

71-летний Сэмюэл Л. Джексон провел мастер-класс по ругательствам на 15 языках. Среди них оказались и украинские фразы.

Таким образом Джексон сдерживает данное поклонникам обещание научить их разнообразной ругани, если 2,5 тысячи избирателей зарегистрируются для голосования на грядущих выборах США.

Listen up - If 2500 of you click a voting action below to make sure you’re #GoodToVote , I will teach you to swear in 15 different languages. Go to https://t.co/nVk8WzUm8N now! pic.twitter.com/g4eUmHwuP9

Подписчики выполнили просьбу актера, поэтому опубликовал ролик, в котором произносит ругательства на украинском, чешском, вьетнамском, исландском, баскском, вьетнамском, суахили, маори и бемба.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020