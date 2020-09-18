Роберт Паттинсон излечился от коронавируса: актера заметили на романтической прогулке (Фото)

Роберт Паттинсон получил отрицательный тест на Covid-19. Теперь съемки "Бэтмена" с участием актера в главной роли продолжатся.

По данным западных СМИ, 34-летний британский актер вернулся на съемки предстоящего супергеройского фильма "Бэтмен", основанный на одноименных комиксах издательства DC Comics.

Напомним, что из-за инфицирования на площадке процесс съемок "Бэтмена" был остановлен. Все, кто контактировали с Паттинсоном, прошли двухнедельный карантин.

На днях Паттинсон также был замечен на прогулке со своей девушкой, моделью Сьюки Уотерхаус. Это первое публичное появление актера, после подтвержденного теста на Covid-19 в начале этого месяца.

Ранее сообщалось, что звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон обручился с 28-летней моделью. Тогда журналистам удалось разглядеть на безымянном пальце Сьюки огромное золотое кольцо, похожее на помолвочное.

По сюжету фильма "Бэтмен", главный герой Брюс Уэйн пытается распутать серию загадочных смертей, которые произошли в Готэме. Один из злодеев затеял опасную игру, которая может привести к большим жертвам, а подозреваемыми в этом деле становятся могущественные враги Бэтмена.

Премьера назначена на 30 сентября 2021 года.

Как сообщалось ранее, украинская актриса Дарья Петрожицкая вылечилась от коронавируса.