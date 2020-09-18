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Пятница, 18.09.2020
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Роберт Паттинсон излечился от коронавируса: актера заметили на романтической прогулке (Фото)
Роберт Паттинсон излечился от коронавируса

Роберт Паттинсон излечился от коронавируса: актера заметили на романтической прогулке (Фото)

Роберт Паттинсон излечился от коронавируса: актера заметили на романтической прогулке (Фото)
Обновлено 12:13 Сегодня Телеграф
Роберт Паттинсон получил отрицательный тест на Covid-19. Теперь съемки "Бэтмена" с участием актера в главной роли продолжатся.

По данным западных СМИ, 34-летний британский актер вернулся на съемки предстоящего супергеройского фильма "Бэтмен", основанный на одноименных комиксах издательства DC Comics.

Напомним, что из-за инфицирования на площадке процесс съемок "Бэтмена" был остановлен. Все, кто контактировали с Паттинсоном, прошли двухнедельный карантин.

На днях Паттинсон также был замечен на прогулке со своей девушкой, моделью Сьюки Уотерхаус. Это первое публичное появление актера, после подтвержденного теста на Covid-19 в начале этого месяца.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

Ранее сообщалось, что звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон обручился с 28-летней моделью. Тогда журналистам удалось разглядеть на безымянном пальце Сьюки огромное золотое кольцо, похожее на помолвочное.

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По сюжету фильма "Бэтмен", главный герой Брюс Уэйн пытается распутать серию загадочных смертей, которые произошли в Готэме. Один из злодеев затеял опасную игру, которая может привести к большим жертвам, а подозреваемыми в этом деле становятся могущественные враги Бэтмена.

Премьера назначена на 30 сентября 2021 года.

Как сообщалось ранее, украинская актриса Дарья Петрожицкая вылечилась от коронавируса.

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Все по теме:

Бэтмен, Роберт Паттинсон, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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